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Aktüel İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Erzurum'da incelemelerde bulundu
Aktüel

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Erzurum'da incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-30 21:17:33 -
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Erzurum'da incelemelerde bulundu

ERZURUM (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Erzurum'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Erzurum Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Erdil, havalimanında Vali Okay Memiş ve il protokolü tarafından karşılandı.

Erdil, buradan Karayazı ilçesine geçerek Kaymakam Abdulgani Mağ’dan ilçe hakkında brifing aldı.

Kadınlar tarafından yöreye has dokunan kilimlerin dokunduğu atölyeleri gezen Erdil, İlçe Halk Eğitim Merkezi’nde açılan kurslarda kadınların yaptığı ürünleri inceledi.

Erdil, ilçe esnafının taleplerini dinledikten sonra Erzurum Valiliğini ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı.

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