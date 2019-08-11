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İçişleri 2 günün acı bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tatilinin başladığı iki günde meydana gelen kazalarda 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

11 Ağustos 2019 Pazar 15:02
İçişleri 2 günün acı bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı tatili dolayısıyla alınan trafik önlemlerine ilişkin bir açıklama geldi.

Açıklamaya göre Kurban Bayramı öncesi trafiğinin ilk iki günü yani cuma ve cumartesi- gerçekleşen trafik kazalarında 24 kişinin hayatını kaybetti.

Tedbir alınan 18 ildeki 20 kaza kara noktasında şu ana kadar ölümlü kaza meydana gelmediği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 15:02
  1. içişleri bakanlığı
  2. Trafik kazaları

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  • turkturk33 dk önce
    ARABAYI BANKA KREDISI ILE ALLL. ABDES YOK NAMAZ YOK KURBANI KES.. KALK USTUN EBIDE PARA YOK DEIS YOK DEUZU NYOLA CIK ARABA KREDILI SOFORLUK YOK OLACAGI BU ULAN HER NAYRAMDA BIR DUNYA INSAN OLUYOR NE IS BU HAA DEMEKKI HERKESTE PARADA VAR BULDA VARMUSLUMANI NYALANLA ISI OLMAMASI LAZIM AMA BIZLER TURKUZ NE YAPALIM

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