İçişleri 2 günün acı bilançosunu açıkladı İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tatilinin başladığı iki günde meydana gelen kazalarda 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı tatili dolayısıyla alınan trafik önlemlerine ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamaya göre Kurban Bayramı öncesi trafiğinin ilk iki günü yani cuma ve cumartesi- gerçekleşen trafik kazalarında 24 kişinin hayatını kaybetti. Tedbir alınan 18 ildeki 20 kaza kara noktasında şu ana kadar ölümlü kaza meydana gelmediği kaydedildi.

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