İçişleri 2 günün acı bilançosunu açıkladı
İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tatilinin başladığı iki günde meydana gelen kazalarda 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.11 Ağustos 2019 Pazar 15:02
İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı tatili dolayısıyla alınan trafik önlemlerine ilişkin bir açıklama geldi.
Açıklamaya göre Kurban Bayramı öncesi trafiğinin ilk iki günü yani cuma ve cumartesi- gerçekleşen trafik kazalarında 24 kişinin hayatını kaybetti.
Tedbir alınan 18 ildeki 20 kaza kara noktasında şu ana kadar ölümlü kaza meydana gelmediği kaydedildi.
YORUM YAZ