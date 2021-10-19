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Kadın - Aile İçinizi ısıtacak çorba tarifi
Kadın - Aile

İçinizi ısıtacak çorba tarifi

Soğuk günlerde içinizi ısıtacak çorbalar arıyorsanız buyrun tarifimiz erişteli nohut çorbası.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 11:21:00 -
İçinizi ısıtacak çorba tarifi

Soğuk günlerde içinizi ısıtacak çorbalar arıyorsanız buyrun tarifimiz erişteli nohut çorbası.

Malzemeler

  • 1 su bardağı erişte
  • 1 yemek kaşığı un
  • 6 su bardağı su
  • 10 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 yemek kaşığı tereyağı (üzeri için)
  • 1 tatlı kaşığı pul biber (üzeri için)
  • 1 yemek kaşığı kuru nane (üzeri için)
  • Tuz

Yapılışı:

Bir kapta yoğurdu ve unu çırpalım. Bir tencerede su ile erişteyi ve nohutu kaynatalım. Çırptığımız yoğurda kaynayan sudan 4-5 kaşık alıp karıştırıp tuzu ekleyelim. 6 dakika kadar kaynatalım. Eriştelerin pişmesi gerekiyor. Ara sıra çorbamızı karıştırmayı unutmayın. Diğer tarafta bir tavada tereyağını eritelim ve baharatları ekleyelim ve biraz kavuralım. Servis ederken çorbanızın üzerine dökebilirsiniz. Afiyet olsun.

 

 

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