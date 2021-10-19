İçinizi ısıtacak çorba tarifi
Soğuk günlerde içinizi ısıtacak çorbalar arıyorsanız buyrun tarifimiz erişteli nohut çorbası.
Soğuk günlerde içinizi ısıtacak çorbalar arıyorsanız buyrun tarifimiz erişteli nohut çorbası.
Malzemeler
- 1 su bardağı erişte
- 1 yemek kaşığı un
- 6 su bardağı su
- 10 yemek kaşığı yoğurt
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 1 yemek kaşığı tereyağı (üzeri için)
- 1 tatlı kaşığı pul biber (üzeri için)
- 1 yemek kaşığı kuru nane (üzeri için)
- Tuz
Yapılışı:
Bir kapta yoğurdu ve unu çırpalım. Bir tencerede su ile erişteyi ve nohutu kaynatalım. Çırptığımız yoğurda kaynayan sudan 4-5 kaşık alıp karıştırıp tuzu ekleyelim. 6 dakika kadar kaynatalım. Eriştelerin pişmesi gerekiyor. Ara sıra çorbamızı karıştırmayı unutmayın. Diğer tarafta bir tavada tereyağını eritelim ve baharatları ekleyelim ve biraz kavuralım. Servis ederken çorbanızın üzerine dökebilirsiniz. Afiyet olsun.