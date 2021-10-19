İçinizi ısıtacak çorba tarifi

Soğuk günlerde içinizi ısıtacak çorbalar arıyorsanız buyrun tarifimiz erişteli nohut çorbası.

Malzemeler

1 su bardağı erişte

1 yemek kaşığı un

6 su bardağı su

10 yemek kaşığı yoğurt

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 yemek kaşığı tereyağı (üzeri için)

1 tatlı kaşığı pul biber (üzeri için)

1 yemek kaşığı kuru nane (üzeri için)

Tuz

Yapılışı:

Bir kapta yoğurdu ve unu çırpalım. Bir tencerede su ile erişteyi ve nohutu kaynatalım. Çırptığımız yoğurda kaynayan sudan 4-5 kaşık alıp karıştırıp tuzu ekleyelim. 6 dakika kadar kaynatalım. Eriştelerin pişmesi gerekiyor. Ara sıra çorbamızı karıştırmayı unutmayın. Diğer tarafta bir tavada tereyağını eritelim ve baharatları ekleyelim ve biraz kavuralım. Servis ederken çorbanızın üzerine dökebilirsiniz. Afiyet olsun.