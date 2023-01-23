İçinde küfür ve inkar var! İslam'ı reddediyor! Peki Meral Bacı buna ne diyor?

Hikmet Genç, Meral Akşener için "5 vakit namaz kılıyor, 2 defa da hacca gitti" ifadelerini kullanan İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu'na "kazık" bir soru yöneltti.

"Peki, Akşener'in 'Eğer iktidar olursak bunu okutacağız' dediği kitabı (Medeni Bilgiler) nereye koyacaksınız? O kitap İslam'ı; (haşa sümme haşa) 'Muhammed'in kurduğu din' olarak tarif ediyor. İçinde küfür ve inkar var. İslam'ı reddediyor. Sen o kitabı okudun mu Vejdin?" diyen Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Bu kadar da çabuk "ben demiştim" demeyi beklemiyordum.

Son yazımda, "Seçimler yaklaşıyor ya, şimdi bunlar 'en Müslüman biziz' yarışına girecekler" demiştim.

Gezi programı afişinde 'namaz vakti ve yerini' bildiriyor Eko. Umre yapmış. 'Roka' – Balık yok artık!

Demediklerimi de diyeyim.

Şimdi CHP'nin ne kadar dindar bir parti olduğunu bir defa daha öğreneceğiz. Etraf hacı hoca kaynayacak. Birinin dedesi kadı olacak, ötekininki müftü. Hepsi, ninelerinin başörtülü olduğunu ve beş vakit namaz kıldığını söyleyecek. ( 'Ninem çok laikti, mini etek giyerdi' diyen olmayacak!..)

Seçime 1-2 ay kala yine hatırlatacaklar; "By Kemal peygamber soyundan geliyor. Dedesinin türbesi var, Kabe'ye gitmişti. Gözünden şarıl şarıl yaşlar akmıştı. Üstelik de hafız." (Sallamıyoruz söylenmişi var. Bak: CHP'li eski vekil Ensar Öğüt)

'İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin' diyen Canan'ı da, iftar sofralarında ellerini semaya kaldırmış huşu içinde dua ederken göreceğiz.

Muhalefette, "biz daha Müslümanız" yarışı kızışıyor. (Başta dediğim gibi, bu kadar da çabuk "ben demiştim" demeyi beklemiyordum.)

İP Diyarbakır İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu Akşener'i anlatıyor;

"Cesaretiyle gençlerimizin geleceğine ışık tutan inancını siyasi malzeme yapmayan, 5 vakit namaz kılan, bizzat ben şahidim, 2 defa hacca giden, buna rağmen iktidar partisi ve trolleri tarafından inançsız imaj yakıştırılmaya çalışılan, aslen Diyarbakır göçmeni en az bizim kadar Diyarbakırlı."

İnancını siyasi malzeme yapmıyormuş?! Akşener 5 vakit namaz kılıyormuş, 2 defa da hacca gitmiş. (bunu da bilelim yani!?..)

Bu arada Akşener aslen Diyarbakır göçmeniymiş!.. (Batıda, aslen Balkan göçmeni diye bilinir!)

Neticede Akşener'in ne kadar mütedeyyin olduğunu da öğrendik.

Peki, Akşener'in "Eğer iktidar olursak bunu okutacağız" dediği kitabı (Medeni Bilgiler) nereye koyacaksınız?

O kitap İslam'ı; (haşa sümme haşa) "Muhammed'in kurduğu din" olarak tarif ediyor. İçinde küfür ve inkar var. İslam'ı reddediyor.

Sen o kitabı okudun mu Vejdin?"