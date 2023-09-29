İçimizdekiler yetmedi bir Osman Kavala açıklaması da Avrupa'dan geldi!

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye raportörü Nacho Sánchez Amor, Yargıtay’ın Osman Kavala hakkındaki kararını haddini aşan ifadelerle değerlendirdi.

Euronews'e konuşan Sánchez, Gezi finansörü Kavala'yı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Avrupa Bakanlar Komitesi’nin kararına uyulmamasını öne sürerek savundu. Yargıtay'ın kararına, “tam bir felaket” yorumunu yaptı.

Osman Kavala kararının Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine de zarar vereceğini söyleyen Nacho Sánchez, "AİHM kararı siyasi değil bir yargı kararı, bütün Avrupa Konseyi üyelerin bu kararlara uyması gerekiyor” dedi.

Sanchez, Türkiye'yi Avrupa Birliği ile tehdit ederek şöyle konuştu:

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Türkiye'nin AB'ye katılım sürecini yeniden harekete geçirme yönündeki gerçek iradesini bir şekilde test etmemiz gerekiyor. İyi niyet açıklamaları, gerçek eylemlerle desteklenmediği sürece boş bir konuşmadan öte gitmiyor. Ne yazık ki son gelişmeler Türkiye’nin AB umutlarını baltalamaya devam ediyor. Bu adım da AB hedefinden uzaklaşma yönünde büyük bir adım.