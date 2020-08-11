İçimizdeki Sisi severlere tokat gibi sözler

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uyguladığı politikalardan rahatsız olan ve Mısır'da darbeci Sisi ile olan gerilimin Yunanistan'a kapı açtığını iddia edenlere Daily Sabah yazarı Merve Şeben ders verdi.

Oruç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi eleştirenler, Sisi’nin Mısır’ını kaybettiğimizi, Yunanistan’a kaptırdığımızı öne sürüyor. Yahu Mısır Kıbrıs Rum Kesimi ile Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmasını 2003’te, Mübarek zamanında imzaladı. Mısır ancak beğenmediğiniz Mursi ile bizden yana olurdu." dedi.