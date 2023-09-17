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Gündem

İçimizdeki sapkın sevicilere ibretlik mesaj Rusya'dan!

Yeniakit Publisher
2023-09-17 22:05:00 - 2023-09-17 22:46:53
İçimizdeki sapkın sevicilere ibretlik mesaj Rusya'dan!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı sosyolog ve düşünür Aleksandr Dugin, LGBT sapkınlığına karşı düzenlenen "Büyük Aile Buluşması'na video mesaj gönderdi.

Konuşmasına "Sevgili Türk dostlarım LGBT'nin normalleşmesine karşı bu buluşmayı düzenlediğiniz için çok mutluyum." diyerek başlayan Dugin, "Buraya farklı partilerden ve siyasi hareketlerden insanların katılmasına çok seviniyorum. Çünkü bu sadece geleneksel İslami dini değerlerini korumaya çalışan dindar insanların bir meselesi değil." ifadelerini kullandı.

Dugin, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu, cinsiyetler arası normal ilişkiyi korumaya çalışan, aileyi korumaya çalışan ve insanların haysiyetini korumaya çalışan tüm insanların mücadelesidir. Öyleyse görüşleriniz, kararlarınız, cesaretiniz, adalet duygunuz ve normaliteyi savunmanız için sizi tebrik ederim. Tanrının insanı bir kadın ve bir erkekten (Adem ve Havva) yarattığı açıktır. Türkiye'de adalet için mücadele veren gelenekçi savunucuların bu belaya, bu sapkınlığa karşı birleşme eğiliminde olmasından çok mutluyum."

Dugin'in konuşması içimizdeki CHP, İYİ Parti, DEVA, TİP, HDP gibi partilere ibretlik olarak gösterildi.

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