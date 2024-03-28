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Spor İçimizdeki Fransızlara kapak olsun! Oruç tutma yasağına tokat gibi cevap...
Spor

İçimizdeki Fransızlara kapak olsun! Oruç tutma yasağına tokat gibi cevap...

Yeniakit Publisher
2024-03-28 16:16:00 - 2024-03-28 16:18:16
İçimizdeki Fransızlara kapak olsun! Oruç tutma yasağına tokat gibi cevap...

Fransa Futbol Federasyonunun (FFF) milli takımdaki futbolculara oruç tutma yasağı koyması nedeniyle Mahamadou Diawara'nın kamptan ayrıldığı bildirildi.

Fransa Futbol Federasyonunun (FFF) milli takımdaki futbolculara oruç tutma yasağı koyması nedeniyle Mahamadou Diawara'nın kamptan ayrıldığı bildirildi.

Basına yansıyan haberlere göre, 19 Yaş Altı Milli Takımı'na davet edilen Olimpik Lyon futbolcusu Diawara, federasyonun Ramazan ayında antrenman yapan oyuncuların oruç tutmalarını yasaklayan yeni düzenlemesine tepki göstererek kamptan ayrıldı.

Diawara'nın kulübüne döndüğünü doğrulayan federasyon yetkilileri, bu futbolcunun yerine Nantes'tan Dehmaine Tabibou Assoumani'yi çağırdı.

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