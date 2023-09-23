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Spor Icardi’nin gözü zirvede! Böyle giderse efsane olur.
Spor

Icardi’nin gözü zirvede! Böyle giderse efsane olur.

Yeniakit Publisher
2023-09-23 18:44:00 -
Icardi’nin gözü zirvede! Böyle giderse efsane olur.

Mauro Icardi attığı gollerle Galatasaray taraftarlarının kalbinde tahta oturan isim oldu. Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 35 maçta 31 gol 9 asist ile toplamda 40 gole doğrudan katkı sağladı.

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi geçirdiği dönemde 40 gole doğrudan katkı sağlayarak en golcüler listesinde gözünü yükseklere dikti.

Arjantinli forvet gösterdiği iyi performansla ivmesini koruduğunu gösterirken gol atmak için hala arzulu olduğunu aktardı.

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