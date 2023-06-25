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Spor Icardi-Wanda Nara'dan hamle: Deyip açıkladı: Sözleşme için geliyor! Flaş iddia
Spor

Icardi-Wanda Nara'dan hamle: Deyip açıkladı: Sözleşme için geliyor! Flaş iddia

Yeniakit Publisher
2023-06-25 10:35:00 -
Icardi-Wanda Nara'dan hamle: Deyip açıkladı: Sözleşme için geliyor! Flaş iddia

Galatasaray'ın kadrosuna katabilmek için her yolu denediği Arjantinli golcü Mauro Icardi için hem yönetim hem de taraftar yoğun mesai harcarken, hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'dan Galatasaraylı taraftarlara sevindirici bir mesaj geldi.

Galatasaray'ın kadrosuna katabilmek için her yolu denediği Arjantinli golcü Mauro Icardi için hem yönetim hem de taraftar yoğun mesai harcarken, hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'dan Galatasaraylı taraftarlara sevindirici bir mesaj geldi.

Galatasaray'ın şampiyonluğunda aslan payı şüphesiz sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadroya katılan ve attığı gollerle takımını sırtlayan Mauro Icardi'nin olmuştu. Sarı-kırmızılılar yıldız oyuncuyu yeniden kadrosuna katabilmek için yoğun mesai harcıyor.

Sabah'a göre Wanda Nara, katıldığı bir televizyon programında Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. Wanda Nara'nın Mauro Icardi transferi için "Galatasaray ile konuşmadan karar veremeyiz. Galatasaray'da çok mutluyduk. Hem ben hem Mauro hem de çocuklar çok sevildi. Galatasaray ile görüşmeden bir karar vermemiz mümkün değil. İstanbul'da kalmaya sıcak bakıyoruz. Kulüple fikir alışverişinde bulunacağız" ifadelerini kullandı.

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