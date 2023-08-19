Icardi şov yaptı! Galatasaray bu sezon ilk kez kazandı
Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u 2-0'lık skorla yendi.
Trendyol Süper Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı takım 2-0 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 23. ve 90+3. dakikalarda Mauro Icardi attı.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 4'e yükseltirken Trabzonspor, 3 puanda kaldı.
Gelecek hafta Galatassaray deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak. Trabzonspor da sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
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