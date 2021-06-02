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Aktüel İç sularda avlanan balıklarda bulundu! "Sakın tüketmeyin" deyip uyardı
Aktüel

İç sularda avlanan balıklarda bulundu! "Sakın tüketmeyin" deyip uyardı

Hirfanlı Barajı, Mogan Gölü, İkizce Göleti ve Kızılırmak havzasındaki iç sularda iki parazit ve bir bakteri türünün balıkları öldürdüğü tespit edildi. Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Federasyonu, vatandaşlara "Sakın tüketmeyin" uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 16:12:00 -
İç sularda avlanan balıklarda bulundu! "Sakın tüketmeyin" deyip uyardı

 

İç sularda üreme dönemi süren sazan balığı av yasağı 15 Haziran'a kadar devam edecek. Kaçak avcılara yönelik tarım il müdürlüklerinin yanı sıra gönüllü derneklerin de denetimleri sürüyor.

Ankara'da bu denetimler sırasında ele geçirilen balıklar Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Federasyonu (ASOF)'nu alarma geçirdi. Kaçak avcılardan elde edilen balıklarda iki parazit ve bir bakteri türüne rastlandı. Parazitlerin balıklarda gözle görülür yaralar oluşturduğu ve ölümüne neden olduğu tespit edildi.

ASOF'un yaptığı çalışma sonrası parazit etkisinin Hirfanlı Baraj Göleti, İkizce Göleti, Mogan Gölü ve Kızılırmak havzasındaki iç sularda yaşayan balıklarda da rastlandı.

Son dönemde toplu balık ölümlerinin yaşandığı Kurtboğazı Gölü'nde parazitin olabileceği belirtildi. ASOF Başkanı Serkan İnanç, Ankara bölgesinde parazite rastlandığını ayrıca komşu dört ilde daha aynı durumun görüldüğünü belirtti.

İnanç, "Bu türün üreme dönemi. Kaçak avcılarla mücadele ederken çok daha büyük bir problemle karşı karşıya kaldık. Bu hastalığın ciddi problemlere neden olabileceğini düşünüyoruz. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz, sakın bu balıkları tüketmeyin. Bu hastalığın olduğu sulardan tutulan diğer balıkları da tüketmeyin" ifadelerini kullandı.

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