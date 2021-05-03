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Yemek Tarifleri İç pilav nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

İç pilav nasıl yapılır?

Dolmalarda veya tavuk içinde, lezzetine doyum olunmayan iç pilavı tarifi merak ediliyor. Bol baharatlı iç pilav tarifi, pilav tariflerinin en lezzetlisi olabilir. Peki, iç pilav nasıl yapılır? İç pilav tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-05-03 01:52:00 -
İç pilav nasıl yapılır?

İç pilav tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

2 tane orta boy kuru soğan, 50 gr. antep fıstığı, 2 yemek kaşığı kuş üzümü, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 su bardağı baldo pirinç, 3 su bardağı kaynar su, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1/2 çay kaşığı karabiber, 1/2 çay kaşığı tarçın, 1/4 çay kaşığı yenibahar, 2 çay kaşığı tuz, 1/4 demet dereotu, 1/4 demet maydanoz

İç pilav nasıl yapılır?

Öncelikle baldo pirincini iyice yıkayıp geniş bir kaseye koyun. Daha sonra üzerine su ilave ederek bekletmelisiniz. Sap kısımlarını ayıkladığınız kuş üzümlerini ılık suda bekletmeniz gerekir. Kabuklarını soyduğunuz kuru soğanları küçük küpler halinde doğramalısınız.

Zeytinyağını geniş tabanlı bir tencerede kızdırmaya başlayın. Ardından kuru soğanları ilave edip kavurmaya başlayın.

Soğanlar hafif ölmeye başladığında içine dolmalık fıstıkları ilave edin. Fıstıklar renk alana kadar kavurma işlemine devam etmelisiniz.

Bol suda yıkayıp suyunu süzdürdüğünüz pirinci tencereye koyun. Karabiber, tarçın, yenibahar ve ılık suda bekletip duruladığınız kuş üzümleri ekleyip pirinç tanelerini şeffaf bir görünüm alana kadar kavurmanız gerekir.

Kaynar su, tuz ve tereyağını katıp önce harlı sonrasında kısık ateşte, kapağı kapalı tencerede pilavı pişirmelisiniz.

Suyunu çeken pilavın üzerine kâğıt havlu örtüp kapağını sıkıca kapatın. Daha sonra demlenmeye bırakabilirsiniz. İncecik kıyılmış dereotu ve maydanozla harmanlamayı unutmayın. Afiyet olsun…

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