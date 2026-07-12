Karpuz yiyecek olanlar dikkat: Vazgeçilmez gıda karpuzda kritik uyarı! Serinlemek için bunu sakın yapmayın
Yaz sıcaklarında serinlemek için en önemli besin kaynağı olan karpuz için bu hususlara dikkat etmelisiniz.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yaz sıcaklarında serinlemek için en önemli besin kaynağı olan karpuz için bu hususlara dikkat etmelisiniz.
Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı Osmaniye’de serinlemek için en çok tercih edilen meyvelerin başında gelen karpuz için uzmanlardan önemli uyarılar geldi.
Yüksek su oranı ve ferahlatıcı tadıyla “diyet dostu” olarak görülen karpuzun, yanlış tüketildiğinde kilo kontrolünü zorlaştırabileceği belirtildi.
Uzmanlara göre karpuzun düşük kalorili olması, sınırsız tüketilebileceği anlamına gelmiyor. Özellikle akşam saatlerinde büyük porsiyonlar halinde tüketilen karpuz, günlük karbonhidrat alımını artırarak vücutta yağ depolanmasına yol açabiliyor.
Sıcak havalarda yalnızca karpuz yiyerek öğün geçiştirmek de yapılan yaygın hatalar arasında yer alıyor.
Protein ve sağlıklı yağ bakımından yetersiz olan karpuz, kısa sürede yeniden acıkmaya neden olarak gün içinde fazladan atıştırmalara yol açabiliyor.
Osmaniye’de yaz sofralarının vazgeçilmezi olan karpuz-peynir ikilisinin yanında fazla miktarda beyaz ekmek tüketilmesi, alınan kaloriyi önemli ölçüde artırabiliyor. Uzmanlar, tam tahıllı ekmek ve ölçülü miktarda peynir tercih edilmesini öneriyor.
Beslenme uzmanları, karpuzun tamamen hayatımızdan çıkarılması gereken bir besin olmadığını vurguluyor. Gün içinde 2-3 ince dilim şeklinde, ara öğün olarak ve mümkünse yoğurt veya peynirle birlikte tüketilebilir.
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