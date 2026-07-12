170 milyon adet tedavüle sunuldu! Yılın ilk yarısında 434 milyon liralık madeni para cebe girdi

EN ÇOK 1 LİRA, EN AZ 25 KURUŞ BASILDI: Söz konusu dönemde basılan madeni paraların dağılımına bakıldığında, adet bazında piyasaya en çok sürülen madeni paranın 90 milyon 439 bin adetle 1 lira olduğu görüldü. Bunu 67 milyon 686 bin adetle 5 lira ve 11 milyon 367 bin adetle 50 kuruş takip etti. Aynı dönemde 360 bin adet 10 kuruş ve 108 bin adet 25 kuruş dolaşıma sunulurken, 5 kuruş ve 1 kuruş ise hiç basılmadı.