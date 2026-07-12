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Ev sahibi kiracının altınlarını gasp etti: Rezaletin böylesi görülmedi

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Ev sahibi kiracının altınlarını gasp etti: Rezaletin böylesi görülmedi

İstanbul Maltepe'de yeni bir eve taşınma hazırlığı yapan M.K., henüz anahtarlarını teslim etmediği dairesine çilingir yardımıyla zorla giren mülk sahiplerinin yatak odasındaki altın dolu valizini gaspetmesiyle şoke oldu. Kendisine ait ziynet eşyalarını geri alabilmek için ‘Şikayetçi olmayacağım’ taahhüdü imzalamaya zorlanan mağdur kiracı, ev sahiplerinin attığı şantaj mesajlarını delil göstererek savcılığa yağma ve hırsızlık suçlamasıyla başvurdu.

#1
Foto - Ev sahibi kiracının altınlarını gasp etti: Rezaletin böylesi görülmedi

İstanbul Maltepe'de ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan olay duyanları şaşkına çevirdi. Taşınma hazırlığındaki kiracısının henüz boşaltmadığı evine çilingirle zorla giren mülk sahipleri, içerideki altın dolu valize el koydu. Şüphelilerin eşyaları geri vermek için kiracıya sunduğu akıl almaz şart ise savcılık dosyasına girdi...

#2
Foto - Ev sahibi kiracının altınlarını gasp etti: Rezaletin böylesi görülmedi

İstanbul'da ev sahibi ile kiracı anlaşmazlıklarına her gün bir yenisi eklenirken, Maltepe'de yaşanan son olay "bu kadarına da pes" dedirtti. 2016 yılından bu yana aynı dairede kiracı olarak oturan M.K., bir süre önce yeni bir eve taşınma kararı aldı. Son kirasını ödeyen ve elektrik, su gibi abonelikleri halen aktif olan kiracı, anahtar teslim sürecini henüz tamamlamamıştı. Kriz, tam da bu taşınma aşamasında mülk sahipleri K.U., G.U. ve A.U. tarafından atılan mesajlarla patlak verdi.

#3
Foto - Ev sahibi kiracının altınlarını gasp etti: Rezaletin böylesi görülmedi

ÇİLİNGİRLE EVİ BASTILAR Taşınma süreci devam eden daireye girmek isteyen ev sahipleri, kapıyı çilingir vasıtasıyla açacaklarını bildirdi. Kiracı M.K., durumu öğrenir öğrenmez "Bu yaptığınız suçtur, evde hâlâ özel ve değerli eşyalarım var" diyerek mülk sahiplerini uyardı. Ancak bu yasal uyarılara kulak asmayan şüpheliler, çilingir yardımıyla kapıyı açtırarak içeri girdi ve kilidi tamamen değiştirdi.

#4
Foto - Ev sahibi kiracının altınlarını gasp etti: Rezaletin böylesi görülmedi

ALTIN DOLU VALİZE EL KOYDULAR Eve izinsiz giren mülk sahipleri öyle bir şey yaptı ki, duyanlar gözlerine inanamadı. Kiracının yatak odasında bulunan ve içerisinde ziynet eşyalarının da yer aldığı valize, tüm özel eşyalarla birlikte el konuldu. Eşyaları rehin alan şüpheliler, bununla da yetinmeyerek mağdur kiracıya şantaj dolu bir mesaj gönderdi.

#5
Foto - Ev sahibi kiracının altınlarını gasp etti: Rezaletin böylesi görülmedi

ŞANTAJ MESAJI DOSYAYA GİRDİ Kiracısını köşeye sıkıştırmak isteyen ev sahiplerinin gönderdiği ve adeta bir suç itirafı niteliği taşıyan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Dairede bıraktığınız eşyalar, tutanak karşılığı tarafınıza teslim edilecektir. Teslim sırasında, eşyalarınızda herhangi bir eksiklik bulunmadığını ve daireyle ilgili cezai veya hukuki hak iddianızın kalmadığını yazılı olarak beyan edip imza altına alınmasını rica ederiz."

#6
Foto - Ev sahibi kiracının altınlarını gasp etti: Rezaletin böylesi görülmedi

'YAĞMA VE HIRSIZLIK' SUÇLAMASIYLA SAVCILIĞA KOŞTU Kendi eşyalarını ve altınlarını geri alabilmek için şikayet hakkından vazgeçmeye zorlanan M.K., vakit kaybetmeden yargının yolunu tuttu. Kendisine atılan mesajları "şantaj ve tehdit belgesi" olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunan mağdur kiracı, mülk sahiplerinden şikayetçi oldu.

#7
Foto - Ev sahibi kiracının altınlarını gasp etti: Rezaletin böylesi görülmedi

Şüpheliler hakkında 'Konut dokunulmazlığını ihlal', 'Mala zarar verme', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Hırsızlık, Yağma' suçlarından kamu davası açılması talep edildi. Eşi benzeri görülmemiş bu hukuki skandal ile ilgili soruşturma sürüyor.

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