Ev sahibi kiracının altınlarını gasp etti: Rezaletin böylesi görülmedi

İstanbul'da ev sahibi ile kiracı anlaşmazlıklarına her gün bir yenisi eklenirken, Maltepe'de yaşanan son olay "bu kadarına da pes" dedirtti. 2016 yılından bu yana aynı dairede kiracı olarak oturan M.K., bir süre önce yeni bir eve taşınma kararı aldı. Son kirasını ödeyen ve elektrik, su gibi abonelikleri halen aktif olan kiracı, anahtar teslim sürecini henüz tamamlamamıştı. Kriz, tam da bu taşınma aşamasında mülk sahipleri K.U., G.U. ve A.U. tarafından atılan mesajlarla patlak verdi.