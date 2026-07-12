Ev sahibi kiracının altınlarını gasp etti: Rezaletin böylesi görülmedi
İstanbul Maltepe'de yeni bir eve taşınma hazırlığı yapan M.K., henüz anahtarlarını teslim etmediği dairesine çilingir yardımıyla zorla giren mülk sahiplerinin yatak odasındaki altın dolu valizini gaspetmesiyle şoke oldu. Kendisine ait ziynet eşyalarını geri alabilmek için ‘Şikayetçi olmayacağım’ taahhüdü imzalamaya zorlanan mağdur kiracı, ev sahiplerinin attığı şantaj mesajlarını delil göstererek savcılığa yağma ve hırsızlık suçlamasıyla başvurdu.