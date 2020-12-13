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Aktüel İç Anadolu'da 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı
Aktüel

İç Anadolu'da 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 16:08:02 -
İç Anadolu'da 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Nevşehir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın 06.00-23.59 saatleri arasında Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Nevşehir çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına yaşanacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yüksek kesimlerde hızının saatte 80 kilometreye kadar ulaşması öngörülüyor.

Çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba zehirlenmesi, nefes almada zorlanma ve görüş mesafesinde düşüşe karşı vatandaşlara tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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