  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İç Anadolu Bölgesi'nde 4 il için dolu uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 13:55:08 -
İç Anadolu Bölgesi'nde 4 il için dolu uyarısı

KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de gece saatlerine kadar sağanak, gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İç Anadolu Bölgesi'nde 4 ilde aralıklarla sağanak, gök gürültülü sağanak ile yer yer dolu beklendiği bildirildi.

Bölge genelinde rüzgarın zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı