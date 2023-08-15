İbre Kılıçdaroğlu’ndan yana! Ekrem erken havlu attı

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Seçimlerden önce baba-oğul ilişkisi içerisinde olduklarını öne sürerek milletten oy dilenen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki taht kavgasında ibre Kılıçdaroğlu’ndan yana döndü. 14-28 Mayıs seçimlerinde aldıkları ağır yenilginin ardından kazan kaldıran ve sözde ‘değişim’ vurgusu üzerinden Genel Başkanlığa göz diken Ekrem İmamoğlu, CHP’deki mezhepçi delege engeline takılırken, yandaş Sözcü yazarı İsmail Saymaz, havlu atan İmamoğlu’nun “İstanbul’u kaybedemeyiz” diyerek yeniden İBB başkanlığına aday olacağını iddia etti. Çarşamba günü İBB Başkanlığı aday adaylığını açıklaması beklenen İmamoğlu’nun, “Değişim olmazsa yerel seçimde risk doğabilir” sözleriyle geri çekileceği öne sürüldü.

Statükoya boyun eğdi

Hiziplerin partisi CHP’deki çürümeyi ve aile içi koltuk kavgasını Akit’e değerlendiren araştırmacı yazar Mehmet Fırat, şunları söyledi: “Seçimden ağır darbe alan zillet ittifakı ve onun amiral gemisi CHP, kendi içinde hesaplaşmaya çalışırken, bir yandan da yerel seçim hazırlıkları yapıyor. İş yapmaktan ziyade reklam yapmakla gününü geçiren İmamoğlu, ‘acaba fırsattan istifade genel başkan olabilir miyim’ diye atraksiyon yaptı ama karşılığının olmadığını, bildiğiniz ‘tuvalet terliği’ hüviyetinden öte bir misyonu olmadığını gördü. Hiziplerin partisi CHP ve statükocular İmamoğlu’nun aday olmasına izin bile vermedi. Zaten o da çıkıp açık açık ‘adayım’ demeye cesaret edemedi. Şimdi de İBB Başkanlığını kaptırmamak için geri manevra yapıyor. CHP’deki baba-oğul ilişkisi aslında öz aile ilişkisinden ziyade bir gayri meşru aile ilişkisine dönmüş durumda. Dolayısıyla böyle bir yapıya teslim edilen belediyelerin hali ortada. Bir daha aynı hataya düşülmemeli.”

CHP’de delege savaşları

Öte yandan, sonbaharda kongreye hazırlanan CHP’de delege seçimleri son hızla devam ederken, hafta sonu İstanbul’da yapılan 12 ilçe kongresindeki seçimleri CHP’deki kavganın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu’nu evinde ağırlayan ve son olarak İmamoğlu’na karşı çıkışlarıyla dikkat çeken CHP’li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile 29 yıldır Büyükçekmece Belediye Başkanı olan Hasan Akgün delege seçilemedi. 2014 yılından bu yana başkanlık yapan Kerimoğlu’nun yapılan seçimde delege seçilememesi üstünün çizildiği yorumlarını beraberinde getirdi.

Eren Erdem'e sert tepki

İstanbul Çekmeköy’deki kongrede ise CHP’deki kutuplaşma bir kez daha gün yüzüne çıktı. CHP Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi Özgür Kip, kongrenin Divan Başkanlığını yapan Eren Erdem’e yönelik, “Sizin varlığınız adil değil. Biraz daha sert konuşayım sizin varlığınız benim için meşru değil. Siz bu örgütten onay almış bir kişi değilsiniz. Siz kurultaya giderken atanmış bir MYK üyesisiniz. Dolayısıyla bakın size söylüyorum sayın örgüt, bu partinin sokağını bilmeyen, külünü yutmayan, içimizden çıkanları seçtirmeyecekseniz CHP hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyecektir” sözleriyle CHP’deki oligarşik yapıya isyan etti.

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