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Ibrahimovic'in ikizi isyan etti: Sokağa çıkamıyorum

Zlatan Ibrahimovic'e benzerliği ile dikkatleri üzerine çeken Boşnak basketbolcu Nihad Djedovic, "bu benzerlikten dolayı sokağa çıkamıyorum" dedi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 18:01
Ibrahimovic'in ikizi isyan etti: Sokağa çıkamıyorum

Bosna Hersek asıllı İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'e yetenek açısından olmasa da fiziksel açıdan tıpatıp benzeyen Nihad Djedovic, Bayern Münih'te basketbol oynuyor.

"Yolda herkes beni durdurdu"

Boşnak basketbolcu saçlarını uzatmasıyla, golcü futbolcuya olan benzerlik oranını artırırken, insanların kendisini Ibrahimovic zannetmesinden yakındı.

Verdiği röportajda geçtiğimiz yaz Paris'e gittiğini aktaran Djedovic, "3 günlüğüne Paris'teydim. Kaç kişinin beni durdurup benimle fotoğraf çekilmek istediğini sayamam. İnanılmazdı" itirafında bulundu.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 18:01
  1. Bosna Hersek
  2. İsveç
  3. Bayern Münih
  4. Ibrahimovic
  5. Zlatan Ibrahimovic
  6. Nihad Djedovic

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