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Gündem İbrahim Zarap tutuklandı mı?
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İbrahim Zarap tutuklandı mı?

Geçtiğimiz akşam Samsun’da sokak ortasında boşandığı eşini şiddete maruz bırakan İbrahim Zarap, mahalle sakinleri tarafından polise teslim edilmişti. Akabinde Adalet Bakanlığı’nın takibi ile gözaltına alınan İbrahim Zarap’ın tutuklanıp tutuklanmadığı merak ediliyor. Peki İbrahim Zarap tutuklandı mı? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-07 11:35:00 - 2021-03-07 11:39:46
İbrahim Zarap tutuklandı mı?

Dün akşam sokak ortasında eski eşini, çocuğunun gözü önünde vahşice darp eden İbrahim Zarap, mahalle sakinleri tarafından etkisiz hale getirilerek emniyet güçlerine teslim edilmişti. Sosyal medya üzerinden vatandaşlar tarafından İbrahim Zarap’ın tutuklanması için çalışmalar başlatılmıştı. Adalet Bakanlığı’nın yakın takibi ile gözaltına alınan İbrahim Zarap bugün mahkemeye çıkartıldı. Peki İbrahim Zarap tutuklandı mı?

Gelen bir son dakika haberine göre savcılık tarafından "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan nöbetçi hakimliğe sevk edilen İbrahim Zarap tutuklandı.

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