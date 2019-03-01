İbrahim: "Türkiye-Azerbaycan ilişkileri her alanda en yüksek seviyede olmalı"

Adana Sanayi Odası’nca düzenlenen Azerbaycan Ülke Toplantısı’nda Adanalı sanayici ve iş adamları ile bir araya gelen Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Khazar İbrahim, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin ve ticari işbirliklerinin tüm alanlarda en yüksek seviyede olması gerektiğini söyledi.

Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nihat Sözütek, Türkiye’deki Azerbaycanlı İşadamları Birliği Başkanı Mehdi Nağıyev ile sanayici ve işadamlarının katıldığı toplantıda konuşan Büyükelçi Khazar İbrahim, Azerbaycan’ın Türkiye’deki yatırımlarının 21 milyar, Türkiye’nin Azerbaycan’daki yatırımlarının da 11,7 milyar dolara, ulaştığını,ticaret hacminde ise 5 milyar dolarlık hedefin yarısının gerçekleştirildiğini bildirdi. Büyükelçi İbrahim, “Tarihimiz, dinimiz, dilimiz bir. Tek millet 2 devletiz. Tüm alanlarda ilişkilerimiz ve işbirliklerimiz çok yüksek seviyelerde olmalıdır” dedi.

Tercihli ticaret anlaşmasında son aşamaya gelindiğini, bunun ilişkilerin geliştirilmesine büyük ivme kazandıracağını belirten Büyükelçi Khazar İbrahim, “Öncelikle ticaret hacmimizi daha yüksek seviyelere çıkarmalıyız. Çok sık bir araya gelmeli, işbirliğimizin potansiyelini artırmalıyız. Dil sorunumuz, strateji ve hedef farklılıklarımız yok. Dünya pazarlarında rekabet edebilmek için üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar gerçekleştirmeliyiz” görüşünü dile getirdi.

Adana’nın gerek sanayi gerekse tarım alanında önemli potansiyele sahip olduğunu, teknoloji ve tecrübesinden yararlanmak istediklerini belirten Büyükelçi İbrahim, petrol boru hattının son noktası olmasının önemli olduğunu, tüm alanlarda olduğu gibi enerji alanında da işbirliği yapılabileceğini ifade etti.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Azerbaycan’ın Güney Kafkasya’nın parlayan yıldızı olduğunu, kardeş ülke olarak ekonomik başarılarının artmasından büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2,6 milyar dolara ulaştığını, karşılıklı yatırımların arttığını belirten Kıvanç,ticari ilişkilerin istikrarlı şekilde gelişmesinin sevindirici, ancak mevcut potansiyeli yansıtmaktan çok uzak olduğunu bildirdi. Kıvanç, karşılıklı işbirliği imkanları ve fırsatlarının mutlaka değerlendirilmesi, ticari ilişkilerin daha ileriye seviyelere taşınması gerektiğini vurguladı.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ticari kaygılardan çok kardeşlik duygusu ile şekillendiğini vurgulayan Kıvanç,“Soydaş ve kardeş iki ülkenin iş insanları olarak hepimizin bu ebedi dostluk için gönülden çalışması büyük önem taşımaktadır. Karşılıklı yatırımlar, ticari işbirliklerimiz, ticaret aslında hepsi birer köprü, ancak hiçbir köprü bizim aramızdaki gönül köprüsü kadar güçlü değildir. Birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam ettiğimiz sürece her zaman çok güçlü oluruz” dedi.

Adana’nın kardeş ülke petrolünün BTC boru hattı ile Akdeniz’e ulaştığı bölgenin merkezinde yer aldığını belirten ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nin gelecek için önemli potansiyel taşıdığına dikkati çekti. Azeri petrolünün ilde kurulacak rafinerilerle işlenerek daha yüksek katma değer yaratan ürünlere dönüştürülmesinin en önemli beklentileri olduğunu bildiren Kıvanç, “Öngörülen yatırımların, kardeş ülke Azerbaycan tarafından yapılması bölge insanının ilk tercihidir. Azeri petrokimya şirketlerinin özellikle de SOCAR’ın Aliağa’dan sonra burayı Türkiye’de ikinci bir üretim merkezi haline getirmesini arzu ediyoruz” diye konuştu.

Toplantıda daha sonra, Ticaret Bakanlığı Azerbaycan Ülke Masası uzmanları ve DEİK Türkiye-Azerbaycan Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Gül tarafından ticari ilişkiler ve işbirliği imkanları dile getirildi, fırsatlar ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.