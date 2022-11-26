İbrahim Tatlıses'ten şaşırtan yatırım! Ona milyonlar döktü, şimdi sır gibi saklıyor
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz gün soluğu Denizli'de aldı. Bekilli ve Çal ilçelerinden bağ satın alan usta sanatçıyı gören hayranları büyük şaşkınlık yaşadı.
Kebapçı, giyim markası, televizyon kanalı gibi pek çok alanda yatırım yaparak servetine servet katan usta sanatçı İbrahim Tatlıses, şimdi de arazi satın aldı.
Emlakçıların aracılığıyla Denizli'nin Bekilli ilçesine giden Tatlıses, Bekilli ve Çal ilçelerinde 300 dönüm bağ alanı satın aldı. Hangi mahalleden arazi aldığını gizli tutan Tatlıses'i Denizli sokaklarında gören hayranları büyük şaşkınlık yaşadı.