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Gündem İbrahim Tatlıses'ten şaşırtan yatırım! Ona milyonlar döktü, şimdi sır gibi saklıyor
Gündem

İbrahim Tatlıses'ten şaşırtan yatırım! Ona milyonlar döktü, şimdi sır gibi saklıyor

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz gün soluğu Denizli'de aldı. Bekilli ve Çal ilçelerinden bağ satın alan usta sanatçıyı gören hayranları büyük şaşkınlık yaşadı.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 12:27:00 -
İbrahim Tatlıses'ten şaşırtan yatırım! Ona milyonlar döktü, şimdi sır gibi saklıyor

 

Kebapçı, giyim markası, televizyon kanalı gibi pek çok alanda yatırım yaparak servetine servet katan usta sanatçı İbrahim Tatlıses, şimdi de arazi satın aldı. 

Emlakçıların aracılığıyla Denizli'nin Bekilli ilçesine giden Tatlıses, Bekilli ve Çal ilçelerinde 300 dönüm bağ alanı satın aldı. Hangi mahalleden arazi aldığını gizli tutan Tatlıses'i Denizli sokaklarında gören hayranları büyük şaşkınlık yaşadı. 

 

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