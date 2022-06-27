İbrahim Tatlıses'ten İsrail skandalı! Sosyal medya ayağa kalktı
İbrahim Tatlıses'in İsrail'in işgali altındaki Tel Aviv'de konser verecek olması sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.
İbrahim Tatlıses'in İsrail işgali altındaki topraklarda konser vereceği öğrenildi. 70 yaşındaki Tatlıses, 28 Haziran akşamı Tel Aviv'de, Sultan's Pool konser alanında sahne alacak.
Milli Gazete'de yer alan habere göre, İsrail'in işgali altındaki Tel Aviv'de konser verecek olan şarkıcı İbrahim Tatlıses'e Türkiye ve Filistin vatandaşlarından yoğun tepki geliyor.
Özellikle sosyal medyada görüşlerini paylaşan Türkler ve Filistinliler söz konusu rezaletin kabul edilemez olduğunu kaydediyor.
Bu doğrultuda sosyal medya platformu Twitter'da #TatlısesKonserineDurDe başlığı altında çok sayıda yorum yapılıyor ve konserin iptal edilmesi talep ediliyor.