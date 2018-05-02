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İbrahim Tatlıses’ten eleştirilere yanıt

AK Parti İzmir milletvekili aday adaylığı için resmi başvurusunu avukatı aracılığıyla yapan şarkıcı İbrahim Tatlıses, mitingdeki konuşma nedeniyle özellikle sosyal medyadan tepki görmesini soran gazetecilere, "Olabilir, çok önemli değil. Biz kendi içimizi, ruhumuzu, dilimizi biliyoruz. O nedenle çok önemli değil" dedi

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:16
İbrahim Tatlıses’ten eleştirilere yanıt

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, 27 Nisan günü, avukatı aracılığıyla AK Parti’den milletvekili aday adaylığı için İzmir İl Başkanlığı’na başvurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla geçen cumartesi günü İzmir’de gerçekleştirilen mitinge katılan İbrahim Tatlıses, Erdoğan tarafından sahneye davet edilip, ‘Yaylalar’ şarkısını söylemişti.

İbrahim Tatlıses, bugün de AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’ü makamında ilk kez ziyaret etti. Danışmanı Şule Çınlama ve korumasıyla birlikte AK Parti İzmir il binasına gelen İbrahim Tatlıses, parti yöneticileri tarafından karşılandı. İbrahim Tatlıses, Başkan Şengül´ü beklerken, kendisine soru sormak isteyen basın mensuplarına, açıklama yapmayacağını söyledi. İlerleyen günlerde basın açıklaması yapacağını belirten İbrahim Tatlıses, milletvekilliğine 1’inci bölgeden talip oldu.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk seçim mitingini İzmir'de yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetinin ardından sahneye çıkan Tatlıses, "İdo 2 aylık olmuştu, Erdoğan o zaman belediye başkanıydı. 'Başkanım bizim evimizin oraya doğalgaz gelmedi, İdo üşüyor' dedim. Kapattı, 10 dakika sonra döndü 'yokmuş ama ama ben kendimden vereceğim' dedi, 2 ay sonra doğalgaz bağlandı ve İdo üşümekten kurtuldu" diyerek anısını anlattı.

Bunun üzerine sosyal medyada "İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, 15 Şubat 1992 doğumlu. Oysa ki Erdoğan, 27 Mart 1994 yılında İBB Başkanlığı görevine başlamıştı" şeklinde yorrumlar yapıldı. 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:16
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. İbrahim Tatlıses

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