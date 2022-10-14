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Medya İbrahim Tatlıses'in dünyası başına yıkıldı!
Medya

İbrahim Tatlıses'in dünyası başına yıkıldı!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ertelediği düğünü nihayet yaptı. Çıtak evlendikten sonra sosyal medyada yer alan Tatlıses soyadını silince olay oldu. Gündem olan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak hemen konuya dair açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 12:00:00 -
İbrahim Tatlıses'in dünyası başına yıkıldı!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ertelediği düğünü nihayet yaptı. Çıtak evlendikten sonra sosyal medyada yer alan Tatlıses soyadını silince olay oldu. Gündem olan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak hemen konuya dair açıklama yaptı.

Levent Dörter ile evlenen Dilan Çitak, sosyal medyada 'Tatlıses' soyadını kaldırmasıyla dikkat çekti. Evlenir evlenmez soyadını değiştiren ve uzun yıllar almakta zorlandığı Tatlıses soyadını silen Çıtak hemen açıklama yaptı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak açıklamasında "Sosyal medya ismim hâlâ Dilan Çitak Tatlıses. Sahne adım her zaman Dilan Çıtak. Kimlik adım ise bundan sonra Dilan Tatlıses Dörter. Soyadımı rahat bırakın artık..." dedi.

İbrahim Tatlıses kızının düğününde altın kemer takarak dikkat çekmişti.

 

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