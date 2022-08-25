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Medya İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl? İbrahim Tatlıses kurtarıldı mı?
Medya

İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl? İbrahim Tatlıses kurtarıldı mı?

İbrahim Tatlıses ve kızı Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Bu haberin ardından pek çok kişi İbrahim Tatlıses'in sağlık durumunu araştırmaya başladı. Araçta sıkıştığı belirtilen Tatlıses'in kurtarılıp kurtarılamadığı merak ediliyor. Peki, İbrahim Tatlıses'in sağlığı nasıl?

Yeniakit Publisher
2022-08-25 11:59:00 -
İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl? İbrahim Tatlıses kurtarıldı mı?

İbrahim Tatlıses, Bodrum’da trafik kazası geçirdi. Sanatçı ve kızının sağlık durumu merak ediliyor.

İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl? İbrahim Tatlıses kurtarıldı mı?

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken Trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses yaralandı.

Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İbrahim Tatlıses'in yanında kızının da olduğu öğrenildi.

A haber muhabiri Vural Efecik, kazayla ilgili, "Sağlık durumuyla ilgili şu an bilgi sahibi değiliz. Ekipler araç içinde sıkışanları kurtarmaya çalışıyor. Sanatçı akşam Yalıkavak'ta konser verecekti” dedi.

İbrahim Tatlıses ve kızının sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaşıldıkça haberlerimizde yer vereceğiz.

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