İbrahim Şenel kimdir, nerelidir? İbrahim Şenel hangi görevlerde bulundu?

İbrahim Şenel kimdir? 12 Şubat 2020 tarihinden itibaren T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak göreve getirilen İbrahim Şenel, Naci Ağbal’ın Merkez Bankası Başkanı olmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı oldu. Peki İbrahim Şenel kaç yaşında, nereli? İşte İbrahim Şenel’in özgeçmişi.

İbrahim Şenel kimdir?

İbrahim Şenel, 1966 yılında Artova/Tokat’ta dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 1988 yılında mezun oldu. 1989-1991 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nda Uzman Yardımcılığı görevinde bulunan İbrahim Şenel, 1991-1997 yılları arasında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı/Müsteşarlıkları’nda Uzman Yardımcısı ve Uzman olarak çalıştı.

İbrahim Şenel hangi görevlerde bulundu?

1997-2000 yılları arasında yurtdışında T.C. Bakü Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, 2000-2003 yılları arasında Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürlüğü ve 2003-2007 yılları arasında İhracat Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2007-2009 yılları arasında Gümrük Müsteşarlığı’nda Müsteşar Yardımcısı, 2009-2011 yıllarında İhracat Genel Müdürü ve bilahare Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı olarak çalışan Şenel, 2011-2014 yılları arasında Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve 2014-2018 yıllarında Ekonomi Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulundu.

İbrahim Şenel, 2008-2011 yılları arasında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği, 2009-2011 yılları arasında İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği, 2010-2017 yıllarında Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu Üyeliği ve 2. Başkanlığı, 2013-2018 yılları arasında Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Yönlendirme Komitesi Başkanlığı ile 2015-2019 yıllarında Türk Eximbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 7 Kasım 2020 Resmi Gazete atama kararına göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına getirildi.