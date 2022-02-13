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Kadın - Aile İbrahim Saraçoğlu'ndan zayıflatan tilya kürü tarifi! Hızlı yağ yakımı
Kadın - Aile

İbrahim Saraçoğlu'ndan zayıflatan tilya kürü tarifi! Hızlı yağ yakımı

Tilya kürünün en önemli özelliği metabolizmayı hızlandırması ve yağ yakımına yardımcı olması. Özellikle 1 ay boyunca günde 2-3 kez olacak şekilde düzenli olarak tüketildiğinde oldukça ciddi miktarlarda kilo verdirebiliyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 22:05:00 - 2022-02-13 22:11:22
İbrahim Saraçoğlu'ndan zayıflatan tilya kürü tarifi! Hızlı yağ yakımı

Sağlıklı bir şekilde hızla kilo vermek Tilya kürü ile çok kolay. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun tarifini verdiği Tilya kürü yağların depolanmasını önleyerek zayıflamayı kolaylaştırıyor. 'Bu kürle 3 gün sonra yağ yakmaya başlayanlar var' diyen İbrahim Saraçoğlu, sağlıklı bir insanın yılda 1 kez uygulaması gerektiğini belirtiyor. İşte Tilya kürünün faydaları ve tarifi...

Kürün içeriğindeki bileşenler sayesinde, açlık ve tokluk hormonları dengeleniyor. Yağların depolanmasının önüne geçiliyor. 'Herkes yılda 1 kez uygulamalı' diyen Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun tarifini verdiği zayıflatan tilya kürü sayesinde sağlıklı bir şekilde hızla kilo verebilirsiniz.

Dr. İbrahim Saraçoğlu tarifini verdiği tilya kürü için, 'Vücudun yağ metabolizmasını düzenliyor. Yağ metabolizması sağlıksız çalışmaya başladığı zaman vücut yağ depolamaya başlar. Bu kürle hemen 3 gün sonra yağ yakmaya başlayanlar var.' diyor ve sağlıklı bir insanın yılda 1 kez uygulaması gerektiğini belirtiyor.

İşte Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun tarifini verdiği tilya kürü...

Tilya çayı tarifi nasıl yapılır?

* Ihlamur (10 gr)

* Kuşburnu (10 tane)

* Altın otu (10 gr)

Tilya çayı nasıl yapılır?

1 litre tatlı (klorsuz) suyu bir kaba alarak kaynatın. 10 tane kuşburnu tohumunu havanda hafifçe çatlatın Kaynayan suyun içerisinde bir tutam (10 gram) ıhlamur ve 10 tane kuşburnu atıp 4 dakika kaynatın. Ardından 1 tutam (10 gram) altın otu atarak 4 dakika daha kısık ateşte kaynatın ve ocaktan alın. Ilımaya bırakın Altın otunu fazla koyarsanız tadı acıyabilir. Süzün. Yemeklerden 15-20 dakika önce tüketin Kalan kısmı cam bi kapta saklayarak ertesi gün tüketebilirsiniz. Uygulamaya 1 ay devam edin ve 2 hafta ara vererek uygulamaya devam edin.

 

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