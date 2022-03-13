İbrahim Saraçoğlu'ndan sivilceleri gideren sirkeli kür tarifi! Anında yok ediyor

Sirkenin faydaları saymakla bitmiyor. Yemeklerde, salatalarda, soslarda kullandığımız sirkeyi ev temizliğinde ve cilt bakımında da kullanabiliyoruz. Peki sirkenin cildimize ne gibi bir faydası var? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun sirkeli sivilce kürü nasıl uygulanır? Cevaplar bu haberde...

TimeTürk'te yer alan habere göre, sirke, hem bedene hem de sağlığa iyi gelir. Bu yüzden yemeklerde, temizlikte ve vücut bakımında sık sık kullanılır. Sirke, İslam dininde çok değerli bir üründür. Peygamber efendimiz, sirkenin çok mübarek bir nimet olduğunu belirtmiştir.

Bilhassa elma sirkesi, lif açısından çok zengindir ve sindirime yardımcı olur. Ayrıca bağırsaklara yapışarak; kolesterol emilimini engeller. B12, folik asit eksikliğini giderir, ağız kokusuna, diş eti ve diş sağlığına olumlu etkiler sağlar.

Sirkenin cilde ne gibi bir faydası var?

Düzenli olarak cilt bakımında kullanılan sirke cildi ölü hücrelerden arındırır ve sivilce oluşumunu önler. Cildi derinlemesine temizler ve ferahlık sağlar. Cildin ph dengesini sağlar, sebum üretimini normal seviyelere getirir. Cildin yağlanmasının da kurumasının da önüne geçer. Kırışıklık izlerini gözle görülür derecede ortadan kaldırır. Düzenli kullanıldığı zaman cildi beyazlatır ve lekelerin yok olmasını sağlar.

İbrahim Saraçoğlu'nun sirkeli sivilce kürü tarifi

İbrahim Saraçoğlu'nun sirkeli sivilce kürü nasıl uygulanır? İşte yanıtı...

İbrahim saraçoğlu'nun sirkeli sivilce kürü tarifi malzemeler

* Maden suyu

* Elma sirkesi

İbrahim saraçoğlu'nun sirkeli sivilce kürü tarifi uygulama

* Bir fincan maden suyu ve bir fincan elma sirkesini bir kaba koyup karıştırın.

* Günde bir defa akşam, pamuk yardımıyla cildinize uygulayın.

* Bu karışımı cildinize sürdükten sonra yıkayın.

* Haftada üç defa tekrar edin.