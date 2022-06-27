İbrahim Saraçoğlu’ndan egzama için doğal tedavi kürü! Isırgan otu faydaları

Isırgan otu, tarih boyunca tedavi için kullanılmış şifalı bir bitkidir. Başta C vitamini olmak üzere pek çok vitamin, mineral, faydalı yağ asitleri ve antioksidan içerir. Bol lifli bir besindir. Güçlü bir idrar söktürücüdür, böbrek ve mesane sağlığını korur, kalp sağlığını destekler, iltihap giderici özelliği sayesinde romatizmal eklem ağrılarına ve gut hastalığına iyi gelir. Cilde temas ettiğinde içeriğinde bulunan kimyasal asit kaşıntı ve kızarıklığa neden olabilir. Bu nedenle bitkiyi toplarken eldiven kullanmayı ihmal etmeyin.

Egzama, bir cilt hastalığıdır ve bu hastalıkta, cilt kızarır, kurur ve kaşıntılı bölgeler oluşur. Birçok çeşit egzama türü vardır ve en yaygınlarından birisi saç derisi egzamasıdır. Bu rahatsızlık verici cilt sorunu, saç derisinde kızarıklık, kaşıntı, kabuklanmaya neden olur ve tekrar edici bir durumdur. Saç derisinde bulunan yağ bezleri, fazla miktarda yağ üretir ve saç derisi dermatitine neden olur.

Isırgan otunun içindeki vitaminler

Isırgan otu; A, C, K ve B2 vitamini yanında kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, sodyum ve potasyum gibi önemli mineraller ve bolca lif içerir. Bunun yanında tüm temel amino asitler, yağ asitleri, kuersetin, kumarin, beta-karoten, lutein gibi birçok antioksidanla besin içeriği çok zengin bir bitkidir. Bir bardak ısırgan otu 2,4 gram protein ve 6,7 gram karbonhidrat içerir ve yaklaşık 37 kaloridir.

Isırgan Otunun Cilde Faydaları Nelerdir?

Cilt bakımı ve ciltteki pek çok şikayetler, için kozmetik ürünleri tercih edilmektedir. Bu kozmetik ürünleri kimi zaman her cebe hitap ederken kimi zaman da oldukça yüksek fiyatla satılmaktadır. Her cilt tipine göre üretilmiş çeşitli etkilere sahip kozmetik ürünlerinin yerine, çoğu zaman bitkisel ilaçlar da kullanılır. Bu bitkisel ilaçların içeriğine biraz göz attığınızda şifalı bitkilerden olan ısırgan otunu görebilirsiniz. Isırgan otu cilde faydası ile bilinen ve sıkça tercih edilen bir bitkidir. Şimdi cildinizin sağlığı için ısırgan otunun faydalarına değinmenin vakti geldi! Isırgan otunun cildiniz için sağladığı faydalar şu şekildedir:

Kaşıntılar ve dökülmelerde meydana gelen egzama problemleriniz için ısırgan otunu kullanabilirsiniz. Isırgan otu hücre yenileyen ve zararlı maddeleri vücuttan dışarı atan bir bitkidir. Isırgan otunu kaynatıp egzama olan bölgeye masaj olarak uygularsanız egzamanın etkilerini en aza indirebilirsiniz.

Antioksidan bir bitki olan ısırgan otunun sivilcelere faydaları oldukça etkilidir. Yüzünüzde var olan iltihapları yok eder. Aynı zamanda cildinizin daha berrak ve canlı görünmesini sağlar.

Yara, çatlak gibi cilt şikayetlerinizde hiç düşünmeden kullanabilirsiniz. Kısa sürede yaralı hücreleri iyileştirecektir. El ve ayaklarda oluşan çatlaklar için birebir bir bitkidir.

Cildinize uyguladığınızda yaşlanmanızı geciktirerek daha genç ve enerji dolu görünmenizi sağlar.

Ayrıca kiraz sapı ve ısırgan otunun faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından tavsiye edilen iyi bir bitkisel ikilidir. Bu iki bitki ile kemiklerde oluşan iltihap giderilebilir. İltihaplı romatizma ağrıları için güçlü bir çözümdür.

Isırgan Otunun Saça Faydaları Nelerdir?

Şampuan reyonlarında pek çok türde şampuan türü bulunmaktadır. Birçok reyonda ısırgan otu özlü şampuanların kısa sürede tükendiği görülmektedir. Bu durumun nedenlerine baktığınızda ısırgan otunun saç sağlığını olumlu yönde etkilediğini görebilirsiniz.

Öyle ki ısırgan otunun saça faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da televizyon programlarında ve kendi kitaplarında vurgulanmıştır. Saç diplerinize düzenli olarak ısırgan otunu kaynattığınız su ile masaj yaptığınızda saçlarınızın beslendiğini fark edeceksiniz. Bu süre içinde saçlarınıza parlaklık, canlılık ve hacim gelecektir. Kepeklenme sorunu yaşayanlar ise kısa bir süre içinde bu sorunun ortadan kalktığını fark edecektir. Saç derisini besleyerek saç diplerinde oluşan kaşıntıları da sona erdirecektir.

Isırgan otunun saça faydaları Ender Saraç ve pek çok uzman tarafından kadınlara ve erkeklere tavsiye edilmektedir. Isırgan otunu kaynatmaya fırsat bulamadığınızda ısırgan otu şampuanın faydaları ile siz de saçlarınıza bakım yaparak sağlık katabilirsiniz.

Saç Derisinde Egzama Neden Olur Nasıl Geçer Ne İyi Gelir?

Saç derisi egzamasının belirtileri, insandan insana farklılık gösterebilir. En yaygın ve en belirgin belirti, saç derisinde pul pul olmuş, kaşınan döküntülerdir. Saç derisi kurur ve iltihaplanıp, küçük kabarcıklar çıkar. Etkilenen bölgedeki cilt kalınlaşır ve çıkıntılar oluşabilir. Kırmızı, irin dolu yaralar oluşabilir. Bazı bölgelerde saç dökülmesi görülebilir. Ciddi iltihaplanma durumlarında, saç derisinde yanma hissi meydana gelebilir.

Saç Egzaması Neden Olur?

Stres Genetik

Saçın aşırı yağlanması

Aşırı yağlı veya kuru cilt Aşırı terleme Bazı gıdaların kişiye dokunması ve saçta egzamaya yol açması

İklim değişiklikleri

Kimyasal içerikli şampuanlar

Sedef, AIDS, Parkinson, astım gibi bağışıklık sistemi hastalıkları

Saç Derisi Egzaması İçin Hangi Doktora Gidilir?

Cildiye doktoruna gidilmelidir.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’ndan Saç Egzaması İçin Doğal Tedavi Kürü

İbrahim Saraçoğlu öncelikle çeşitli gıdaların saç egzamasını tetiklediğini vurgulamaktadır.

Bu besinler şunlar;

Domates

Sarımsak

Beyaz ekmek

Acı baharatlar

Taze beyaz üzüm

Portakal suyu

Turşu

Prof. Dr. Saraçoğlu’nun Saç Egzaması İçin Önerdiği Bitkisel Kür; Prof. Dr. İbrahim Saracoğlu saçta egzama rahatsızlığı olanlara ısırgan otu ve karabaş bitkisini öneriyor. Tedavi sürecinde ısırgan otu çay olarak her gün taze olarak hazırlanıp içilmeli. Karabaş otu ise pamuk yardımıyla ciltteki sorunlu bölgelere tatbik edilmelidir.

Isırgan Kürü İçin Gerekenler;

1 tatlı kaşığı ısırgan otu, 1 su bardağı klorsuz su. (Klorsuz su yoksa, marketten satın alacağınız pet şişe su da olur) Hazırlanışı; Kaynamakta olan bir bardak suya ısırgan otunu ekleyin yaklaşık 4 dakika kısık ateşte kaynattıktan sonra süzerek akşam yemeklerinden 2 saat sonra ılık olarak içebilirsiniz.

Karabaş Kürü İçin Gerekenler;

1 su bardağı klorsuz su, (Klorsuz su yoksa, marketten satın alacağınız pet şişe su da olur) 1 tatlı kaşığı karabaş bitkisi. Hazırlanışı; Kaynamakta olan suya karabaş bitkisi eklenir, ağzı kapalı olarak yaklaşık 7 dakika kısık ateşte demlenir. Süre sonunda bekletmeden süzün, pamuk yardımıyla sorun olan yerlere sürülebilir.

Saç Derisi Egzaması Bitkisel Tedavi Yöntemleri

Saç derisindeki egzamanın tedavisi, durumun ciddiyetine bağlıdır. Kullanılabilcek ilaçların yanı sıra, evde uygulayabileceğiniz birçok yöntem de mevcuttur. Bu tedavi yöntemlerinden bazılarını açıklayacağız. Saç derisini sürekli kaşımanız, kabarcıkları patlatıp, durumu daha da kötüleştirebileceğinden dolayı, kaşımayı bırakın.

Eşit miktarda jojoba ve çay ağacı yağı ile karıştırırsanız, egzamaya karşı etkili bir karışım elde edebilirsiniz. Bu yağı, saç derisinde gece boyunca bırakınız.

Bir diğer etkili yöntem ise elma sirkesidir. Bir miktar sirke içerisine, bir pamuk parçasını batırın ve egzamalı bölgeye bu pamuğu sürdükten sonra yıkayın. Ilık zeytinyağını, saçlarınızı şampuanlamadan 10 dakika önce, saç derinize masaj yaparak sürün ve bekletin. Bu yanma hissini rahatlatacak ve kaşıntıları yok edecektir. Saç egzamasına kısa sürede şifa olacaktır. Bir soğanı, halka halka doğrayın ve bu halkaları saç derinizde 1 saat boyunca bekletin. Daha sonra yıkayın. Bu yöntem her saç yıkamanızdan önce uygulanmalıdır. 1 tatlı kaşığı sandal ağacı yağını, eşit miktarda kafur ile karıştırıp, bir macun haline getirin. Bu macunu, saç derinizdeki egzamalı bölgelere sürün, fakat bu bölgelerin kanamadığından emin olun. Bir süre sonra yıkayın. Sodyum laurel sülfat gibi maddeler içeren şampuanlardan kaçının. Bu sorunu yaşayan kişilere zeytinyağı, hindistan cevizi yağı, cocoba yağı gibi yağları içeren şampuanlar önerilmektedir. Kortikosteroid gibi doktorunuz tarafından yazılacak bazı ilaçlar da egzama belirtilerini yok edebilir. Bu ilaçlar tablet formunda yada merhem şeklinde bulunabilir. Ayrıca, banyodan sonra uygulayabileceğiniz doktorun reçete edeceği bazı steroid içerikli merhemler de egzamalı bölgelere sürülebilir.