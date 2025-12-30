  • İSTANBUL
Avrupa

Londra Avrupa bağlantısı kesildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Londra Avrupa bağlantısı kesildi

İngiltere ile Fransa'yı denizden birbirine bağlayan Manş Tüneli'ndeki elektrik hattında meydana gelen arıza nedeniyle Londra, Paris, Amsterdam ve Brüksel arasındaki tüm tren seferleri iptal edildi. İngiliz demiryolu şirketi National Rail tarafından yapılan açıklamada da yolcuların seyahatlerini başka bir tarihe ertelemeleri istendi.

İngiltere ile Avrupa kıtası arasında seferler düzenleyen demiryolu şirketi Eurostar tarafından yapılan açıklamada, Manş Tüneli'ndeki elektrik hattında arıza meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, "Yaşanan sorun ve bunun sonucunda Le Shuttle treninin aksaması nedeniyle tüm yolcularımızın seyahatlerini başka bir tarihe ertelemelerini önemle tavsiye ederiz. Seyahat biletiniz yoksa lütfen istasyona gelmeyin" ifadeleri kullanıldı.

LONDRA, PARİS, AMSTERDAM VE BRÜKSEL ARASINDAKİ SEFERLER İPTAL

Le Shuttle'ın internet sitesinde yer alan açıklamada ise, "Havai elektrik hattındaki bir sorun nedeniyle hizmetlerimizde ciddi aksamalar yaşıyoruz, seferlerde gecikmeler var. Sorunu çözmek için yoğun çaba sarf ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Londra, Paris, Amsterdam ve Brüksel arasındaki tren seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Ayrıca İngiliz demiryolu şirketi National Rail tarafından yapılan açıklamada da yolcuların seyahatlerini başka bir tarihe ertelemeleri istendi. Açıklamada, elektrik kesintisinin Londra St Pancras International ve Paris Nord istasyonları arasında ciddi gecikmelere ve son dakika iptallerine yol açabileceği belirtildi. Açıklamada, "Manş Tüneli'ndeki havai elektrik hattında bir sorun var. Trenlerde ciddi gecikmeler ve son dakika iptalleri yaşanması muhtemeldir. Seyahatinizden önce kontrol edin, çünkü yolculuğunuz aksayabilir. Tüm yolcuların seyahatlerini başka bir tarihe ertelemelerini önemle tavsiye ediyoruz" denildi.

