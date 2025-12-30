Türkiye’nin devi yüksekten uçuyor: THY’nin 100. Kuruluş yılında müthiş hedef

2026'DA İSTANBUL'DAN RİZE'YE 10 SEFER DAHA İLAVE EDİLECEK: Rize'nin yurt dışı tanıtımı için 2025'te 4 kampanya yürüttüklerini ifade eden Ekşi, yapılan çalışmalarda toplam 13,7 milyon gösterim elde edildiğini söyledi. Ekşi, 33 milyon takipçiye sahip 16 influencer ile işbirliği yapılarak farklı platformlarda 378 içerik paylaşıldığını, yurt dışı müdürlükleri aracılığıyla Rize-Artvin Havalimanı'ndan 19 tanıtım turu gerçekleştirildiğini kaydetti. Rize'ye 2026 için 20 tur planladıklarını belirten Ekşi, "Türk Hava Yolları sadece yurt içinden yurt içine yolcu taşımıyor, 'Yurt dışından buraya kimler gelebilir?' diye kendi kaynaklarıyla çalışma yapıyor. Gelen turistin Rize'de konaklanması ve burada zamanını geçirebilmesi için de hep beraber çalışmalar yapılması gerekir." dedi. Ekşi, 2022'de Rize'ye ayda gerçekleştirilen 49 sefer sayısını 2025'te 69'a çıkarttıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: "2026 yılında 10 sefer daha ilave ederek 79'a çıkartacağız. Gündeme getirilen konulardan birisi de İstanbul'da akşam saatlerinde bir sefere ihtiyaç olduğu yönündeydi. Akşam saat 21.00'da İstanbul Havalimanı'ndan günde bir sefer ekliyoruz. Oradan kalkacak uçak tekrar geriye dönecek. İkinci seferimiz de nisan ayında yürürlüğe girecek. Yaz döneminde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da ilave sefer koyacağız. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan tüm uçuş slotları dolu. Dolayısıyla zaten kışın bir problem yok, esas yazın bir problem oluyor. Arkadaşlar bazı çalışmalar yapacak, uçak ayarlayacaklar. 2026 yılında İstanbul'dan Rize'ye ilave 10 seferle bu problemi bir nebze olsun hafifletmiş olacağız. Gönül isterdi ki buraya çok daha fazla sefer koyalım ama biz 84 milyona hitap ediyoruz." Özellikle son iki yıldır uçak teslimatlarında dünya genelinde sıkıntılar yaşandığını aktaran Ekşi, şunları kaydetti: "Uçak eksiğimiz oluyor. Motor problemlerinden dolayı tüm dünyada bine yakın uçak yerde, bizde de belli sayıda yani 30'a yakın uçak yerde. Dolayısıyla bizim diğer hatlarda rakiplerimizle kaybetmemek için bazı dengelemeler yapmak zorundayız. Rize ve Artvin, nüfus sıralamasında Türkiye'de 45. sırada yer alıyor. Sefer sayısında ise 13. sırada. Yani nüfusuyla referans yaptığımızda Rize'nin kendi potansiyeli de var. Özellikle Rize dışında yaşayan nüfus var ve memleketine daha bağlı. O insanların seyahat sıklığı da fazla."