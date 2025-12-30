Türkiye’nin devi yüksekten uçuyor: THY’nin 100. Kuruluş yılında müthiş hedef

TARİFELİ SEFERLE 3 BİN 700 YOLCU RİZE'YE TURİST OLARAK GELDİ: Rize'de 2024'te Orta Doğu Kültür ve Turizm Zirvesi'nin yapıldığını hatırlatan Ekşi, "O zaman biz yurt dışından ilave charter seferleri koymuştuk. 2025 yılında charter seferiyle 3 bin 500 yolcu geldi. Tarifeli seferle ise 3 bin 700 yolcu Rize'ye turist olarak geldi. Bunun Rize ekonomisine yaklaşık 14,4 milyon dolar turizm katkısı sağladığını varsayıyoruz." diye konuştu. Ekşi, 2026'da THY'nin bu çalışmalarının devam edeceğinin altını çizerek, şöyle devam etti: "Cidde'den Rize-Artvin Havalimanı'na 8-10, Medine'den 8-10, Riyad'dan 8-10, Hufuf'tan 8-10 ve Gassim'den de 5-6 sefer yapacağız. Buraya turist getirmek için gayret içerisinde olacağız. 7 bine yakın turisti biz iyi ağırlayabilirsek, onları mutlu edebilirsek aslında esas elçi onlardır. Dolayısıyla el birliğiyle, 'Rize'mizi daha fazla nasıl parlatabiliriz ve Rize'mize daha fazla nasıl turist çekebiliriz?' diye çalışma yapmamız gerekiyor. Elimizde büyük bir potansiyel var. Tüm dünyaya ulaşan bir hava yolu var. Dolayısıyla bu imkanları kullanarak şehrimizi daha fazla parlatabiliriz." Toplantıya, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AJET Genel Müdürü Kerem Sarp, THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, turizm acentelerinin yetkilileri ve diğer davetliler katıldı.