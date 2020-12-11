Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu soğan suyu kürüyle kadınların beyaz akıntı,miyom, menapoz, kist gibi rahatsızlıklarında son derece başarılı sonuçlar alındığını belirtti. Peki, soğan kürü nedir? İşte İbrahim Saraçoğlu soğan kürü nasıl uygulanır?

Soğan kürü nedir?

Soğan kürü, miyom, polikistik over, iyi huylu prostat büyümesi, kıl dönmesi, hamile kalma, menopoz gibi rahatsızlıklarda tedavi amacıyla kullanılan bitkisel bir kürdür. Soğan evlerimizde yemeklerimizde kullandığımız sebze olmanın dışında, içeriğinde bulunan B, A ve C vitamini, iyot, silis, fosfor, kükürt gibi maddeler, antibiyotik görevi yapan içerikler ve hazmı kolaylaştıran fermentlere sahip olan şifalı bir sebzedir. Soğan tüketiminin fazla olduğu ülkelerde, kanser hastalığının daha az görüldüğü tespit edilmiştir. Evlerinizde taze olarak hazırlayabileceğiniz kür, 15 gün boyunca düzenli olarak kullanıldığında hastalığınıza çare olabilir.

Soğan kürü, hamile kalma şansını arttırdığı gibi daha birçok rahatsızlık için de alternatif tedavi sağlıyor. Peki, bu tedaviler neler?

Soğan kürünün faydaları

Kadınlardaki çikolata kisti ve miyomları tedavi eder.

* Polikistik over sendromu tedavisi için kullanılır.

*Adet düzensizliğini önler

* Menopozda ortaya çıkan sıkıntıları en aza düşürür.

*Vajinal akıntıları tedavi eder.

*Kıl dönmesinde etkin bir tedavidir.

*Hamile kalma şansını arttırır

*Ciltte ortaya çıkan akne ve sivilceleri tedavi eder.

*Antibiyotik etkisi vardır.

*Dolaşım ve bağışıklı sistemini düzenler.

*Yağlanmayı azaltır.

*Balgam söker.

*Stres giderici etkisi vardır.

* Sinüzitin ilerlemesine engel olur.

İbrahim Saraçoğlu Soğan Kürü Tarifi

Kürümüzü hazırlamak için ihtiyacımız olan malzemeler bir adet açık kahverengi kabuklu kuru soğan ve iki bardak klorsuz sudur. Soğanı kabukları kırmızı, mor ya da beyaz kabuklu olandan seçmemelisiniz. Bunlar yapılacak kürde etkili olmamaktadır. Sizin kullanacağınız yemeklerde kullanılan kuru soğandır. Soğanı kök ve kabuğuyla birlikte kullanacağımızdan, yıkayıp sirkeli suyun içinde bir süre bekletmelisiniz. Bu şekilde dezenfekte olmasını sağlarsınız. Suyu bir tencerenin içine koyarak, ocağın üzerinde kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kuru soğanı dört parçaya bölerek içine atın. Bu şekilde yaklaşık olarak beş dakika kadar kaynatmanız, kürü hazır hale getirecektir. Kullanıma hazır olması için biraz ılınmasını beklemelisiniz.

Soğan kürü nasıl kullanılır?

Soğan kürünün özellikle hamilelik şansını arttırması için en az altı ayda bir 15 gün kullanmanız gerekmektedir. Süreye kesinlikle uyulması gerekmektedir.

*Öğlen ve akşam yemeklerinden 10’ar dakika önce bir bardak ılık olarak içmelisiniz.

*İçeceğiniz kür her zaman taze (günlük) olarak tüketilmelidir.

*Kürü hazırlarken kullandığınız soğan daha önce de belirttiğimiz gibi muhakkak açık kahverengi *kabuklu soğan olmalıdır. Mor, kırmızı veya beyaz kabuklu soğanlarda beklenen etkiler görülmeyebilir.

*Soğanlar taze ve çimlenmemiş olmalıdır.