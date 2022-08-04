İbrahim Saraçoğlu ardıç yağı faydaları nelerdir? Ardıç yağı kürü tarifi! Kandaki iltihabı yok eden meyve

Ardıç bitkisi nedir?

Ardıç tohumu, dağlık bölgelerde yetişen ve görüntü itibari ile çalıya benzeyen bitki türüdür. Diğer ağaç türlerine oranla ömrü fazlasıyla uzundur. Yağ olarak da tüketilirken, ağır yemekleri hafifletmek amacıyla ve özellikle şifa veren yönünü kullanmak amacı ile bir takım hastalıklarda da tedavi amaçlı kullanılmaktadır.

Ardıç yağı yağ olarak tanınmasa da meyvesi çoğu kişi tarafından bilinmektedir. Ardıç meyvesinin sağlığımıza sağladığı faydalar kadar, ardıç yağının da sağlığımıza faydaları bulunmaktadır.

Ardıç meyvesinin faydaları

Ardıç bitkisi Türkiye’de çok fazla bulunmamasına rağmen pek çok bölgede tanınmaya başladığından beri az da olsa yetiştirilmektedir.

Ardıç yağı, genellikle ardıç bitkisinin otundan yetiştirilmektedir. Ardıç otunun bir takım işlemlerden geçmesi sonucu ardıç yağı elde edilir.

Sağlığımız için sayısız faydası bulunan bu yağ özellikle alternatif tıp yöntemleriyle çeşitli amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır.

Ardıç Yağı Neye İyi Gelir?

Ardıç yağı faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da önemle vurgulanır. Bu şifalı yağın iyi geldiği diğer hastalıklar şunlardır:

Gaz sorununa iyi gelir. Hazımsızlık çeken kişilerde gaz problemi sıkça görülür. Bir bardak suya bir iki damla ardıç yağı damlatılıp içilirse gaz probleminin çözülmesine yardımcı olur.

Mide hastalıklarına karşı etkilidir. Mide spazmı ve kramplarının giderilmesinde ardıç yağından yardım alabilirsiniz. Gastrit, reflü ve ülser gibi mide rahatsızlıklarının tedavisinde de önerilir.

Uykusuzluğa iyi gelir. Yatmadan önce ardıç yağı ile boyun, bilek ve göğsünüze hafif bir masaj yaparsanız, kolayca uygulayabilirsiniz.

Cilt sorunlarına iyi gelir. “Ardıç yağı yüze sürülür mü” diye merak ediyorsanız yanıt evet. Cilt bakımında tonik olarak kullanılabilir. Cildin, kirlerden ve tozlardan arındırılması, gözeneklerin sıkılaştırılması için ideal bir üründür. Ardıç yağını bir parça pamuk yardımı ile temiz cildinize uygulayabilirsiniz.

Doğal içeriği ve canlandırıcı etkisi ile ardıç yağı cilde faydaları olan bir yağdır. Cildi sıkılaştırır, kırışıklıkların oluşmasını engeller. Antioksidan özelliği vardır. Selülitli bölgelere masaj yolu ile uygularsanız, yeni selülitlerin oluşmasına izin vermezsiniz.

Ardıç Yağı Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır?

Yukarıda sayılan rahatsızlıkların tedavisinde ve cilt güzelliği konusunda faydalı olan ardıç yağı kullanımı 3 şekilde gerçekleşir:

Ardıç yağının dahili kullanımı: Bir adet kesme şekerin üzerine 4 – 5 damla ardıç yağı damlatın ve dilinizin üzerine koyup yavaşça emin. Ardıç yağı içilir mi diye merak ediyorsanız suyla birlikte tüketebilirsiniz. Su ile içmek isterseniz, 4 – 5 damla yağı bir bardak suya damlatın ve için. Günde üç kez kullanabilirsiniz.

Burun yoluyla kullanımı: Burun deliklerinize yerleştirebileceğiniz boyuttaki pamuk parçalarına ardıç yağı damlatın ve burnunuza yerleştirin. 15 dakika kadar burundan nefes alarak soluyun. Bu uygulamayı günde 1 ya da 2 kez yapabilirsiniz.

Haricen kullanımı: Ağrıyan kısımlara sürerek kullanabilirsiniz. Bu şekilde kullanmak için 1/10 oranında zeytinyağı ekleyerek hazırladığınız ardıç yağını, ağrılı bölgeye masaj yaparak uygulamalısınız.

Ardıç yağı, kıvamı oldukça yoğun olan bir yağdır. Bu nedenle az miktarlarda kullanılması önerilmektedir.

Sinüzite Bağlı Baş Ağrıları

Ardıç yağının ağrı kesici etkisi olduğu bilinmektedir. Sinüzite bağlı olarak gelişen baş ağrılarına ardıç yağının şifa olduğu bilinmektedir.

Uygulanışı : Ağrı gelişen bölgeye ardıç yağından bir miktar sürerek ağrının şiddetinin azalmasını sağlayabilirsiniz.

İdrar yolu iltihapları

Ardıç yağının düzenli olarak kullanılmasının idrar yollarındaki iltihaplanmalara iyi geldiği bilinmektedir.

Uygulanışı : Ardıç yağından bir tatlı kaşığı tüketmenin mesane ve idrar yollarındaki iltihaplanmalara iyi geldiği söylenmektedir.

Bronşit tedavisinde

Bronşit hastalığı olan insanlarda da yine ağız yoluyla ya da burun yoluyla ardıç yağı kullanılmalıdır.

Selülit tedavisi

Ardıç yağının duştan sonra selülitli bölgeye uygulanmasının selülitleri yok edici etkisi olduğu söylenmektedir.

Kramp ve romatizmalara iyi gelir

Ardıç yağı ayakta magnezyum eksikliğinden meydana gelen kramplara iyi geldiği bilinmektedir. Ardıç yağını kramp oluşan bölgeye masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

Kanı temizleme etkisi

Vücuttaki kanın temizlenmesi, ağır metallerinde aynı zamanda temizlenerek kalbe temiz bir şekilde kanın pompalanması demektir. Ardıç yağını kullanarak kanın temizlenmesini sağlayabilirsiniz.

Ardıç Yağı kremi Kireçlenmeye Faydası

Doğada yetişen, ağaçta ve toprakta yetişen yüzlerce çeşit bitkinin yaprakların ve tohumların, özünde bulundurduğu yağlar, pek çok insanın sayısız derdine deva oluyor. Doğada yetişen şifalı bitki yağları, kişilerin fiziksel problemlerin oluşmasına başlamadan engel olarak, hem de ortaya çıkabilecek rahatsızlıkların tedavi edilmesi sürecinde son derece başarılı oluyorlar.

Ardıç yağı da belki pek çok kişinin, ismini duymadığı yağlardan biri. Ardıç yağı ismi çok fazla duyulmasa da, faydaları hiçte küçümsenmeyecek kadar etkili ve belirgin olan Ardıç yağı, kanda bulunan zehirli maddeleri temizleyerek vücuttan dışarı atar. Kansızlığa iyi gelir, iltihabı söker, vücuttaki toksinleri temizler, tıkanıklıkları açar, soğuk algınlığına ve gribal enfeksiyonlara etki eder,aynı zamanda ateş düşüren ve terletme özelliğiyle Ardıç yağı en çok gereksinim duyulan yağların arasında ilk sıralarda gelmektedir.

İbrahim Saraçoğlu Ardıç yağı faydaları nelerdir?

Boğaz iltihabı bronşit, öksürük ve gribal enfeksiyonlarda faydalıdır.

Selülit, artrit, gut ve romatizma sorunlarında etkilidir.

Adet sancısı, şeker hastalığı, mesane iltihabı gibi hastalıklarda tedaviye destektir.

Ardıç yağı Ayrıca hazımsızlık, gaz, cilt hastalıkları ve ödem problemlerinde de ilk başvurulması gereken yağlardan biridir.

İbrahim Saraçoğlu Ardıç Yağı Kürü Tarifi Nasıl Yapılır?

İbrahim Saraçoğlu bizlere boyun ve bel fıtığı gibi problemimizde faydalı olabilecek bir kür öneriyor. Bu bitkisel kürü hazırlamanız için, ihtiyacınız olan kırk kilit otu bir diğer adı at kuyruğu bitkisi ve 1 şişe Ardıç yağıdır. Hazırlanışı 1 su bardağı klorsuz suyu kaynatıp içine 2-3 yemek kaşığı kırkkilit otu diğer adıyla (atkuyruğu) ekleyin ve kısık ateşte 10 dakika kadar kaynatın. Daha sonra ılınınca genişçe bir kap içine süzünüz. Hazırlamış olduğumuz kürün içine sonra 5 parmağınızı bu karışımın içine sokun ve ensenizden kuyruk sokumunuza kadar sürün. Bu karışımı sürdüğünüz günden sonraki gün aynı bölgeye Ardıç yağını ense kökünüzden, kuyruk sokumuna kadar aynı şekilde uygulayın. Bu işlemi 20 kez tekrarlayın. Yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra uygulama yaptığını bölgeyi kurulayın. Bu işlemi sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez tekrarlayın. İbrahim saraçoğlu kürünü gün aşırı tekrarlayabilirsiniz.

Bu süreçte her geçen gün bel fıtığından kaynaklanan ağrılarınızın hafiflediğini ve rahatladığınızı hissedeceksiniz.