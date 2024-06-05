İbrahim Saraçoğlu 3 bitkiyi açıkladı: Gizli şekeri önlüyor! Şeker hastalarının ne yapması gerektiğini duyurdu
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun kan şekerinde problem yaşayanlar ve gizli şeker korkusu olanlar için önerilerini bir araya getirdik. İşte Saraçoğlu'nun önerdiği 3 şifalı bitki…
Kan şekeri, gizli şeker, diyabet en çok araştırılan sağlık problemlerinin başında geliyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu şeker hastası olanlar için birçok bitki tavsiye ediyor. Saraçoğlu'nun kan şekerine yönelik önerdiği bitkileri bir araya getirdik. Şeker hastalarının şifası: Yer yemez kan şekerini düşürüyor.
İBRAHİM SARAÇOĞLU'NUN ÖNERDİĞİ 3 ŞİFALI BİTKİ
Sinirli ot
Gizli şekere karşı yardımcı ve destekleyicidir
Çörekotu yağı
Kan şekerinin düşürülmesine karşı yardımcı ve destekleyicidir
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Yasemin
Kan şekerini dengeleyici olarak yardımcı ve destekleyicidir.