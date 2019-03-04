İbrahim Kendirci kimdir nerelidir?

Necati Saşmaz’ın yapımcılığını üstlendiği Nöbet oyuncularından olan Kerem Gezgin rolünde oynayan İbrahim Kendirci’nin kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Payitaht Abdülhamid dizisinde Yusuf’u oynayan İbrahim Kendirci biyografisi…

İbrahim Kendirci kimdir?

İbrahim Kendirci 9 Eylül 1986 Gaziantep ilinde dünyaya gelmiştir. Annesi Hasibe Kendirci, babası Salih Kendirci’dir. Zeynep adında bir ablası vardır. Müteahhit olan babası İbrahim daha altı aylıkken, stüdyo daireler yapıp turistlere satma fikriyle çocuklarını da alıp Antalya’ya yerleşti. Liseyi Antalya’da bitirdikten sonra 2004 yılında İstanbul’a geldi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nün seçmelerine katıldı ve 500 kişi arasından ilk dokuza girerek kazandı. Konservatuarda okumakta iken bir ajansa kaydolmuştur.

Türk oyuncu 27 yaşında olmasına rağmen birçok sinema ve tiyatroda rol almıştır. Kanal D ekranlarında yayınlanan Kavak Yelleri adlı gençlik dizisi ile kariyerinin en iyi dönemlerinden birisini yaşamıştır. Kendirci, Payitaht Abdülhamid dizisinde Yusuf’u oynadı.

Kısa süre sonra başka dizilerde oynadığı halde aynı yükselişi yakalayamamıştır. Konservatuarı kazandıktan sonra seçmelerde büyük bir sürprizle karşılaşarak seçilmiştir. Lise eğitimini Antalya, Üniversite eğitimini İstanbul Devlet Konservatuarında tamamlamıştır. 2013 yılında yayın hayatına giren Sevdaluk dizisinde Orhan karakterini canlandırarak Türk halkının kalbine taht kurmayı başarmıştır. Aile dizisi olan Sevdaluk ile birlikte usta oyuncular Demet Akbağ ve Erdal Özyağcılar yanında rol almıştır. Aynı zamanda 2 Yaka Bir İsmail dizisinde de rol almıştır.

Filmleri ve Dizileri :

2013 - Sevdaluk (Orhan Özbalcı) (TV Dizisi

2013 - Arkadaşlar Arasında (Sinema Filmi)

2012 - Yol Ayrımı (TV Dizisi)

2012 - Rakı Masası (Kısa Film)

2012 - 2 Yaka Bir İsmail (Üstün) (TV Dizisi)

2007 - 2010 - Kavak Yelleri (Deniz Akça) (TV Dizisi)

2006 - Pars: Kiraz Operasyonu (Volkan) (Sinema Filmi)