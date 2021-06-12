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Gündem İbrahim Kalın'dan sert tepki: Buna sessiz kalmak...
Gündem

İbrahim Kalın'dan sert tepki: Buna sessiz kalmak...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Terör örgütünün Suriye'deki kolu, vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Bu saldırı karşısında sessiz kalmak suça ortak olmaktır." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 21:24:00 -
İbrahim Kalın'dan sert tepki: Buna sessiz kalmak...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Terör örgütünün Suriye'deki kolu, vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Bu saldırı karşısında sessiz kalmak suça ortak olmaktır." dedi.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Terör örgütünün Afrin'de bir hastaneye yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terör örgütünün Suriye'deki kolu, vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Bu saldırı karşısında sessiz kalmak suça ortak olmaktır."

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