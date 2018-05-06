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İbrahim Kalın'dan Fransa'ya sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'da 300 yazar ve siyasetçinin Kur'an'dan bazı ayetlerin çıkarılmasını istemesine karşılık, "Kutsal kitabımız kıyamete kadar korunacak" dedi

06 Mayıs 2018 Pazar 20:36
İbrahim Kalın'dan Fransa'ya sert tepki

Fransa'da aralarında eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de olduğu 300 Fransız yazar ve siyasetçi, Kur'an-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi düşmanlığı yaydığı" iddiasıla bazı ayetlerin çıkarılması için bir bildiri yayımladı.

Bu skandal bildirinin ardından Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada sert tepki gösterdi. Çelik'in ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'daki manifestoya Twitter hesabından paylaştığı mesajla tepki gösterdi.

Kalın, yaptığı açıklamada "Kur'an-ı Kerim kimsenin yap-boz tahtası değildir. Kutsal kitabımızdır. Vahyolunduğu gibi kıyamete kadar korunacaktır. Anti-Semitizm Avrupa’da ortaya çıkmış bir nefret ideolojisidir. Bu sorunu çözmek isteyen Batılılar kendi kaynaklarını sorgulasınlar. Modern çağda cehalet ve hamâkat bu kadar olabilir!" sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 20:36
  1. Fransa
  2. İbrahim Kalın
  3. Twitter
  4. Kur'an-ı Kerim

YORUM YAZ

  • nn28 dk önce
    YAZAR DEYİL300AZILI KAFİRKAFİRLERKİTABIMA DİL UZATANLAR İSLAMA DİL UZATANLAR ALLAHİN LANETİNE AZABINA GAZABINA UĞRASİN İSALLAH KISA ZAMANDA
  • ERCAN PINARBAŞI ERCAN PINARBAŞI 19 dk önce
    ALLAHU EKBER.
  • YusufYusuf47 dk önce
    chpnin bu duruma ne dedi çok merak ediyorum.
  • ferhatferhat28 dk önce
    anti antisemitism başlangıcı avrupa değil bizzat İslamdır.Kuranı kerimde "Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin" diye öğütleyen ayetler mevcuttur.( Sevgi dini ile herkesi yaratan rabbin insanları birbiri ile dost olmasını istememesi bir çelişkidir) Bu yüzdenmüslümanlar Allahın yahudi ve hristiyanlara dost olmadıklarını ve onlarıcennete sokmayacağına inanmaktadırlar.Bu kuran ayetleri Kuran baştan sona Yahudi ve Hristiyanlara duyulan nefreti anlatır. Bu anlamda Kuran yazmış İŞİD,Hamas ve el kaide bu teoriyiuygulamıştır,avrupanın üdşüncesi budur bence de haksız oldukları söylenemez.
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