İbrahim Kalın'dan Fransa'ya sert tepki

Fransa'da aralarında eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de olduğu 300 Fransız yazar ve siyasetçi, Kur'an-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi düşmanlığı yaydığı" iddiasıla bazı ayetlerin çıkarılması için bir bildiri yayımladı.

Bu skandal bildirinin ardından Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada sert tepki gösterdi. Çelik'in ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'daki manifestoya Twitter hesabından paylaştığı mesajla tepki gösterdi.

Kalın, yaptığı açıklamada "Kur'an-ı Kerim kimsenin yap-boz tahtası değildir. Kutsal kitabımızdır. Vahyolunduğu gibi kıyamete kadar korunacaktır. Anti-Semitizm Avrupa’da ortaya çıkmış bir nefret ideolojisidir. Bu sorunu çözmek isteyen Batılılar kendi kaynaklarını sorgulasınlar. Modern çağda cehalet ve hamâkat bu kadar olabilir!" sözleriyle tepki gösterdi.