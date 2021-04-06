İbrahim Kalın'dan Erdoğan-AB görüşmesine ilişkin flaş açıklama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın AB Komisyon Başkanı Ursula Von Der Leyen ve AB Konsey Başkanı Charles Michel ile olan görüşmesi olumlu bir atmosferde gerçekleşti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın AB Komisyon Başkanı Ursula Von Der Leyen ve AB Konsey Başkanı Charles
Michel ile olan görüşmesi olumlu bir atmosferde gerçekleşti.
Görüşmede AB’nin pozitif gündemi destekleyecek somut adımlar atması gerektiği bildirildi. Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin AB sürecinin nihai hedefinin tam üyelik olduğunu ifade etti. Bölgede yeni bir mülteci dalgasının yaratacağı istikrarsızlık ve insani krize karşı göç mutabakatının ivedilikle yenilenmesi ihtiyacı hatırlatıldı.
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