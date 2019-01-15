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İbrahim Kalın, Trump'ın tweetlerine cevap verdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donal Trump'ın sosyal medya platformu Twitter'dan Türkiye aleyhine attığı tweetlere cevap verdi.

15 Ocak 2019 Salı 18:40
İbrahim Kalın, Trump'ın tweetlerine cevap verdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye aleyhine yaptığı paylaşımla ilgili değerlendirmede bulundu.

Kalın, "Cumhurbaşkanımız ve Trump görüşüp konuyu olumlu sonuca bağladılar, geride kaldı." ifadelerini kullandı.

Kalın'ın konuşmasından satır başları:

"Biz de ABD'lilere ağıt verdik"

Bu 5 madde ana başlıklarıyla ABD'nin buradan çekilmeyi teyid eden bir metindir. DEAŞ'la mücadele devam edecektir. Koalisyonun bir parçası olarak hava sahasında olacağını teyid eden bir kağıt. Biz de kendi kağıdımızı verdik. Çekilme kararı çerçevesinde terör örgütlerine buna DEAŞ, PYD/YPG-PKK'ya alan verilmemesinin altını çizdik. Ayrıca verilen silahların toplanması, askeri üslerin dağıtılması ya da Türkiye'ye devredilmesi konularını biz de ifade ettik. Bununla ilgili müzakereler devam ediyor. Bir kısmı kamuoyuna yansıdı.

"ABD, PYD/YPG unsurlarıyla ilişkisini kesmelidir"

ABD'nin artık kendileri için maliyet haline gelen PYD/YPG unsurlarıyla artık ilişkisini kesme zamanı gelmiştir. Bunu Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde biz yapabiliriz. Burada aradan terör örgütünü çıkartmamız halinde bu planı çok daha kolay, yerel aktörleri de devreye sokarak yapabiliriz. Bu konudaki görüşmelerimiz devam edecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 18:40
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Rusya
  5. Çarşamba
  6. Yunanistan
  7. Twitter
  8. İdlib

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