İbrahim Kalın son noktayı koydu: Kontrol Türkiye'de olacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kabine Toplantısı gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

ABD'nin Suriye'den çekilmesi

Kabine toplantısında etraflıca ele aldık. Adım atarken milli çıkarlarla karar verilir. Türkiye yumuşak ve sert gücün, siyasetin ve diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak hem sahada hem de masada olmaya devam edecek.

Terörle mücadele ve Türkiye'yi hedef alan terör örgütleriyle mücadele her satıhta devam edecek.

"Erdoğan, Rusya'ya gidecek"

Önümüzdeki hafta 23 Ocak çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya'ya yönelik ziyareti olacak. Günübirlik bir ziyaretimiz olacak. Burada hem Suriye konusunu hem de ikili konular ele alınacak.

"Rus tarafının rejimi İdlib konusunda uyarması gerekir"

İdlib'deki amacımız başta ne ise bugün de odur. Oraya sıkışmış insanların can ve mal güvenliğini korumaktır. Burada Rus tarafının da rejimi bu konu hakkında uyarması ve kontrol altında tutması gerekmektedir. Bizim 12 tane askeri gözlem noktasında bulunan askerlerimiz bu güvenliği sağlamak amacında oradalar.

"ABD'ye bir kağıt verdik"

Bu 5 madde ana başlıklarıyla ABD'nin buradan çekilmeyi teyid eden bir metindir. DEAŞ'la mücadele devam edecektir. Koalisyonun bir parçası olarak hava sahasında olacağını teyid eden bir kağıt. Biz de kendi kağıdımızı verdik. Çekilme kararı çerçevesinde terör örgütlerine buna DEAŞ, PYD/YPG-PKK'ya alan verilmemesinin altını çizdik. Ayrıca verilen silahların toplanması, askeri üslerin dağıtılması ya da Türkiye'ye devredilmesi konularını biz de ifade ettik. Bununla ilgili müzakereler devam ediyor. Bir kısmı kamuoyuna yansıdı.

"ABD, PYD/YPG unsurlarıyla ilişkisini kesmeli"

ABD'nin artık kendileri için maliyet haline gelen PYD/YPG unsurlarıyla artık ilişkisini kesme zamanı gelmiştir. Bunu Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde biz yapabiliriz. Burada aradan terör örgütünü çıkartmamız halinde bu planı çok daha kolay, yerel aktörleri de devreye sokarak yapabiliriz. Bu konudaki görüşmelerimiz devam edecek.

Trump'ın açıklamaları

Bu tepki çeken tweete gereken cevabı verdik. Cumhurbaşkanımız, Sayın Trump ile konuştu.Erdoğan , Trump görüşmesinde tatlıya bağlandı. Ekonomik tehdit konuları geride kaldı. Bunu geride bıraktığımızı düşünüyoruz.

Dolayısıyla bunu geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Görüş ayrılıkları belli konularda olabilir. PYD/YPG tutumunu kabul etmeyeceğiz. Kendileri de bunu görecekler.

Bu pozitif gündemle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Türkiye'den ABD'ye Patriot şartı

S-400 alımı ile patriot füzelerinin alınması arasında hiçbir illiyet ilişkisi, korelasyon, şartlı ilişkisi sözkonusu değildir bizim açımızdan. Türkiye milli güvenlik çerçevesinde, istediği ülkeden istediği askeri teknolojiyi alabilir. Patriotlarla ilgili teklif geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı kongreye bu satışın yapılmasına dair olumlu görüşü iletti. Gelen teklif bizim ihtiyaçlarımızı, taleplerimizi ne kadar karşılıyor, bunun müzakeresi yapılıyor. Birincisi fiyat, ikincisi teslim tarihi, üçüncüsü de teknoloji transferi ve ortak üretim. Biz bu kriterlerle S-400'lerde anlaştık.

"3500 ek göstergeyle ilgili çalışma devam ediyor"

İmamlar, öğretmenler, hemşireler ve polisler, dört ana kategoride 3500 ek göstergeye çıkartılmasıyla ilgili çalışma devam ediyor. Tek bir paket halinde geçirilmesi planlanıyor. Gündemden çıkarma ya da unutma sözkonusu değil. Çalışma tamamlandığında sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği bu söz kamuoyuyla paylaşılacaktır.

"ABD 4 yıl sonra Cumhurbaşkanımızın çizgisine geldi"

Sayın Cumhurbaşkanımız grup konuşmasında bu konuyu paylaştı. Bu sayın Cumhurbaşkanımızın 4 yıldır gündeme getirdiği bir tekliftir. Mülteci konusunda sayın Cumhurbaşkanımız bunu dünya liderleriyle paylaşmıştır. Bu teklif kabul edilseydi 2015-16 yıllarına damgasını vuran o büyük mülteci akını yaşanmayacaktı. Birçok insan ölmeyecekti, onların hayatları kurtarılacaktı. İlk defa ABD yönetimi tarafından en üstdüzeyde bunun uygulanabilir bir plan olduğu söylendi. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizgisine geldiler. Bunun askeri, istihbari boyutu ne olacak, bununla ilgili görüşmeler devam ediyor.

"Güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'de olacak"

Güvenli bölge 30 kilometrede yaşayan herkesi güvenceye alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız net bir şekilde ifade ettiler. Sayın Bahçeli bu noktaya dikkat çekiyor. Burada Türkiye'yi adeta boşa çıkartacak, terör örgütlerine yeni bir fırsat alanı yaratacak bir anlaşmaya bizim onay vermemiz asla söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız grup konuşmasında ifade ettiler, buranın kontrolü Türkiye'nin olacak. Türkiye'nin askeri konuşlanmasıyla, istihbari faaliyetleriyle yerel halkın dahil olmasıyla bir güvenlik bölgesi oluşturulacak.