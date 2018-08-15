İbrahim Kalın: Döviz tedbirleri netice verdi

Kurdaki dalgalanmanın Türk ekonomisinin bünyesi ile yapısıyla, objektifen ve nesnel yapısıyla bir ilgisi yoktur. Büyük oranda bir ekonomik savaş ve psikolojik algı operasyonu çerçevesinde özellikle Türk lirasını yıpratmaya dönük bir takım adımların atıldığını gördük. Son günlerde ilgili bütün kurumlarımızın Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Merkez Bankası, BDDK ve SPK'nın aldığı tedbirler milletimizin vatandaşlarımızın bu konuyu sahiplenmesi neticesinde de iyiye bir gidişin dün itibarıyla başladığını memnuniyetle görüyoruz. Bu iyiye gidişin bundan sonra da devam edeceği temel beklentimizdir.

Çünkü Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır. Bünyesi sağlamdır bir kaç gündür sadece resmi kurumlarımız değil iş çevrelerinden gelen açıklamalar da zaten bunu teyid etmektedir. Özellikle bankacılık sektörünün son derece sağlam bir yapıya sahip olduğunu herkes bilmektedir. Aslında dünyada en güçlü bankacılık sistemine sahip ülkelerden birisi Türkiye'dir. Yatırım ortamı itibarıyla da Türkiye'nin son derece elverişli bir yatırım ortamına sahip olduğunu hepimiz biliyoruz.