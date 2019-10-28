İbrahim Kalın Barzani’nin planını açıkladı!

Neçirvan Barzani'nin Türkiye’ye ziyaret planlanladığını açıklayan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'görüşmeyle ilgili şu anda bir teyit veremiyorum. Aslında çok önceden planlanmış bir şeydi, son hadiseyle ilgili bir şey değil.' dedi.

Cumhurbaşkanığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları şöyle;

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi bu terörle mücadelede önemli bir kazanımdır. Biz DEAŞ'la 4 bir yanda mücadele etmiş bir ülkeyiz. Biz sorguladık, ülkelerine geri gönderdik. Bu örgütün yükselişine paralel olarak biz çok ciddi bir mücadele verdik. En çok Müslümanlara zarar vermiş bir beladır. Yüzlerce masum insanın ölümüne yol açmış bir terör örgütüdür. Bu sapkın ideolojinin ortadan kalması Türkiye'nin de desteklediği bir konudur. Türkiye bunları destekliyor gibi bir takım kara propagandaları da gördük. Biz bunların en güzel cevabını Fırat Kalkanı operasyonuyla verdik. Buradan terör örgütü YPG'ye paye çıkarılmaya çalışılıyor. Bunlara karşı da herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. DEAŞ nasıl bir terör örgütüyse YPG de bir terör örgütüdür. Bağdadi'nin öldürülmesi teröre karşı önemli bir kazanımdır fakat buradan YPG'yi aklama çabaları bizim için kabul edilemezdir. Askeri istihbarat birimlerimiz ABD ile koordinasyon çalışması yaptılar. Biz memnuniyet duyarız, destek oluruz. Bizim kabul ettiğimiz bir şey değildir. Bundan sonra da istihbarat çalışmaları yaparız. Avrupa ülkeleri kendi vatandaşlarını almak istemiyor. Biz Türkiye olarak üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra da mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek. Barzani'nin ziyareti önceden planlandı. Bu hadiseyle ilgili değildir."