İbrahim Halil Oral kimdir? İbrahim Halil Oral nereli? İbrahim Halil Oral hayatı biyografisi:

Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle 'Zillet ittifakı'da aday kör düğünü halen sürerken, İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda kazanamayacağına ilişkin ilk tepki de geldi. Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda seçimi kazanamayacağını söyleyen İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, disipline sevk edildi. Meral Akşener, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İbrahim Halil Oral'ın sözleri için özür diledi. Peki siyaset gündemini bir anda değiştiren İbrahim Halil Oral kimdir, nerelidir?

İbrahim Halil Oral kimdir?

İbrahim Halil Oral 1 Şubat 1958 tarihinde Ahlat'ta doğdu. Türk siyasetçi ve eğitimci. 1958 yılında Bitlis'in Ahlat ilçesinde doğmuştur. Yüzyıllardır Ahlat’ta yaşayan köklü bir aileden gelmektedir. İlk ve orta öğrenimini Ahlat’ta tamamlamıştır. Mersin Öğretmen Okulu’nu bitirdikten sonra lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’de tamamlamıştır. Aynı zamanda Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’nu bitirmiştir. Çalışma hayatında sırasıyla Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdür Yardımcılığı, Bahçelievler Deneme Lisesi Müdür Yardımcılığı, Ankara Tevfik İleri (Merkez) İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü ve Ankara Cumhuriyet Lisesi Müdürlüğü yapmıştır. Uzun yıllar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği yapmış ve Ankara'nın büyük okullarında gerçekleştirdiği idarecilik görevleriyle binlerce öğrencinin yetişmesine vesile olmuştur. Mesleki kariyerinin yanında gençliğinden itibaren pek çok sivil toplum kuruluşunda üst düzey görevler almıştır. Ahlat Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucu Üyeliği, Türkiye İlahiyatçılar Birliği Vakfı Genel Başkanlığı, Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Kurucu Üyeliği olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluşunda görev yapmıştır.

Genç yaşlardan itibaren siyasetin içinde yer alan Oral, Milliyetçi Hareket Partisi Gençlik Kolları ve Ülkü Ocaklarında çeşitli kademelerde görev yapmıştır. Parlamentoya girişi ise 1999-2002 yılları arasında söz konusu olmuştur. İbrahim Halil Oral, 21. Dönem MHP Bitlis Milletvekilliği görevini ifa etmiştir. MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği ve TBMM Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Parlamentoda görev yaparken Milli Eğitim Komisyonu Üyeliği, Bitlis, Ahlat ve Çevresi Araştırma Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Uzun yıllar MHP içerisinde muhalefet grubu içerisinde yer almış, 2018 yılında Meral Akşener'in öncülüğünde kurulan İYİ Parti'ye katılarak kurucuları arasında yer almıştır. İYİ Parti’de Kurucular Kurulu Üyeliği, Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür.

Haziran 2018 seçimlerinde İYİ Parti'den Ankara Milletvekili seçilmiştir. Halihazırda Ankara Milletvekilliği ve İyi Parti Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten İbrahim Halil Oral; TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesidir. Arapça ve Fransızca bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.