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İbrahim Ethem Hazretleri’nden günümüze dersler

İbrahim Ethem Hazretleri kendisine sorulan soruya şöyle cevap verir, "Her şey küçük başlar, zamanla büyür. Fakat sıkıntılar tam aksine büyük başlar zamanla küçülür. Onun için ben baştan mütevazı hayatın sıkıntılarını göze alarak başladım..."

18 Ağustos 2019 Pazar 12:52
İbrahim Ethem Hazretleri’nden günümüze dersler

Hep iktisatla yaşayan İbrahim Ethem’e; “Fiyatlar yükseldi, piyasa pahalandı.” diye şikâyette bulunurlar. “Öyle ise yine ben kazandım” diye cevap verir.

Sen nasıl kazanıyorsun, piyasa pahalanınca?” diye sorunca da şöyle açıklar kazancını:

- “Pahalanan malı bir müddet almaz, beklerim. Böylece ucuzken verdiğim para da bana kalır. Bu sebeple her pahalılıkta ben kazanır, artırdığım parayla yoksula yardımda bulunurum.

- Var mısınız İbrahim Ethem gibi her pahalılıkta kazanmaya?

 İbrahim Ethem’in yemesiyle, giymesiyle de çok mütevazı bir hayat yaşardı.

- ‘Nasıl sabrediyorsun bu mütevazı hayata?’ diye soranlara şu açıklamayı yapardı:

- Her şey küçük başlar, zamanla büyür. Fakat sıkıntılar tam aksine büyük başlar zamanla küçülür. Onun için ben baştan mütevazı hayatın sıkıntılarını göze alarak başladım, bu zorluğun zamanla alışarak normal hayat haline geldiğini anladım. İsterseniz siz de mütevazı hayatı deneyin. Önce zorlanacaksınız, sonra ise alışarak mütevazı hayattan hep mutluluk duyacaksınız. Çünkü enbiyanın, evliya’nın hayatıdır (israfsız -iktisatlı) mütevazı hayat.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 12:52
  1. İbrahim Ethem
  2. mütevazı hayat
  3. enbiya
  4. evliya

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