İbrahim Erdemoğlu kimdir, nereli? İbrahim Erdemoğlu seresi ne kadar

Forbes dergisinin her yıl açıkladığı dünyanın en zenginleri listesi yenilendi. Türkiye’nin en zenginler listesinin 8. sırasında İbrahim Erdemoğlu yer aldı. Peki İbrahim Erdemoğlu kimdir? İbrahim Erdemoğlu nereli kaç yaşında? İbrahim Erdemoğlu'nun şirketleri hangisi? İbrahim Erdemoğlu serveti, mar varlığı ne kadar?

İbrahim Erdemoğlu kimdir?

İbrahim Erdemoğlu 1962 yılında Besni’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Gaziantep’te bitirdi. Aktif iş hayatına 1983 yılında başladı. 1998 yılında, bugün parça halı sektöründe dünya lideri olan Merinos Halı’yı kurdu. Parça halı ve iplik üretimindeki başarısının ardından 2005 yılında köklü bir duvardan duvara halı markası olan Dinarsu’yu Akkök Grup’tan devraldı. 2015 yılında polyester elyaf, filament, polyester bazlı polimerler konusunda dünyanın önde gelen üreticilerinden olan Sasa Polyester A.Ş. şirketinin hisselerinin %51’ini Sabancı Holding’den satın aldı. Zorunlu pay alım teklifi sonrası Ağustos 2015 tarihi itibariyle Erdemoğlu Holding’in Sasa Polyester A.Ş’deki hisse oranı %84,80’e ulaştı.

Evli ve üç çocuk babası olan İbrahim Erdemoğlu doğduğu, büyüdüğü, gönülden bağlı olduğu şehirler ve insanları için çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdi. Kazandıklarını paylaşmayı ilke edindi. Camilerden, taziye evlerine, okullardan müzeye, polis merkezinden öğrenci yurtlarına, parklardan sağlık ocağına kadar pek çok yapıyı yurdumuz insanına hediye etti. Son olarak da Mehmet Erdemoğlu Mühendislik ve Mimarlık Fakültesini hayata geçirdi.

İbrahim Erdemoğlu, gurur duyduğu çalışanları, dünya çapındaki son teknolojiyle donattığı üretim alanları, ihracat şampiyonu olduğu firmaları ile kariyer hayatına yeni hayalleri ve hedefleri doğrultusunda devam etmektedir.

İbrahim Erdemoğlu serveti ne kadar?

İbrahim Erdemoğlu, 1,8 milyar dolarlık serveti ile Türkiye'nin 8., dünyanın ise 1645. zengini olurken, kardeşi Ali Erdemoğlu 1,5 milyar dolarlık serveti ile ülke sıralamasında 14., dünya sıralamasında ise 1929. oldu.