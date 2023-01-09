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Aktüel İbrahim Büyükak o skandal için bakın ne yaptı! Bomba açıklama...
Aktüel

İbrahim Büyükak o skandal için bakın ne yaptı! Bomba açıklama...

İbrahim Büyükak Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesinde Galatasaray ile ilgili idman paylaşımında bulunmuş ve bu paylaşımı büyük tepki toplamıştı. Oyuncu gelen tepkiler sonrası Galatasaray camiasından özür dileyen bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 19:24:00 - 2023-01-09 19:24:43
İbrahim Büyükak o skandal için bakın ne yaptı! Bomba açıklama...

İbrahim Büyükak Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesinde Galatasaray ile ilgili idman paylaşımında bulunmuş ve bu paylaşımı büyük tepki toplamıştı. Oyuncu gelen tepkiler sonrası Galatasaray camiasından özür dileyen bir paylaşımda bulundu.

İbrahim Büyükak, dün oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Galatasaray'ın son antremanından çektiği fotoğrafı, "Son idman" notuyla paylaştı. Ancak bu paylaşıma Galatasaraylı taraftarlardan, "İlk 11'ini nasıl ifşa edersin?" tepkileri geldi. Paylaşımı silen İbrahim Büyükak, özür açıklamasında bulundu.

Aslan fotoğrafı paylaşan İbrahim Büyükak, "Oğlunun adını dahi 'Aslan' koymuş biri olarak, çocukluk aşkım Galatasaray'a asla zarar vermek istemem. Dün tamamen saf duygularla yaptığım paylaşım yüzünden inanın herkesten çok üzüldüm. Ama şükürler olsun ki bugün kazandık. Çok büyüksün Galatasaray" dedi.

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