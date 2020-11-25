İbrahim Atabey'in kime hizmet ettiği ortaya çıktı

Kur'an-ı Kerim'e karşı kullandığı hadsiz ifadelerle kamuoyunda infiale sebep olan İbrahim Atabey'in saldırısının organize olduğu ortaya çıktı.

Art arda video paylaştılar

İbrahim Atabey'in sert tepkilere sebep olan hadsiz hakaretlerinden sonra Atabey'in akıl hocası olduğu öğrenilen Yakup Deniz adlı kişi de Kur'an-ı Kerim'e hadsizce ifadeler kullanmış ve İbrahim Atabey'in yanında olduğunu söylemişti. Yakup Deniz'in videosundan sonra ise Nurşen Fidan adındaki bir kadın da Youtube kanalından yüce Kitabımız'a ve Müslümanlara hakaret içerikli bir video paylaştı.

Nefret kustu

Müslümanlara adeta kin kusan Nurşen Fidan, uzaktan bağlantı yöntemi ile İbrahim Atabey ile bir görüşme yaptı. Fidan bu görüşmede Müslümanlara olan nefretini şu ifadelerle dile getirdi:

"Bu topraklardan silineceksiniz. Sizin gibi insanların bu topraklardan silinmesi gerekiyor. Bunların nefes almasından dahi gerçekten rahatsız oluyorum. İran'a mı gidiyorsunuz nereye gidiyorsanız cehennemin dibine gidin. Hiç kimsede geri adım atmasın. Hiç kimse korkmasın."

Nonteist Hareket!

İbrahim Atabey ile görüşmesinden sonra bir video daha yayınlayan Nurşen Fidan, "Ben tüm kalbimle İbrahim Atabey'in yanındayım. Bu hepimizin davasıdır. İbrahim'e yapılan linç kampanyasını da nefretle kınıyorum. Bunu 'Nonteist Hareket' bakımından bir anlamda faydalı bulduğumu da söylemek istiyorum." dedi.

Nurşen Fidan, Cami ve Ezan sesinden duyduğu rahatsızlığı da şöyle anlattı:

"Benim evimin hemen karşısında Cami var. Sesten inanılmaz bir şekilde rahatsızız. Evimizde oturamaz vaziyetteyiz. Her sokak başında bir Cami görmekten rahatsızım."