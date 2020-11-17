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Gündem İbrahim Atabey nerede yaşıyor?
Gündem

İbrahim Atabey nerede yaşıyor?

İbrahim Atabey tutuklandı mı? |YouTube üzerinden yaptığı canlı yayında Kur'an-ı Kerim'i yırtarak hakarette bulunan İbrahim Atabey’in kim olduğu nerede yaşadığı merak ediliyor. Peki, İbrahim Atabey yakalandı mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-17 09:52:00 -
İbrahim Atabey nerede yaşıyor?

İbrahim Atabey kim? YouTube üzerinde yayınladığı bir videoda Kur'an-ı Kerim'i yırtan İbrahim Atabey’in tutuklanıp tutuklanmadığı araştırılıyor. Peki, Kuar’an-ı Kerim’e hakaret eden İbrahim Atabey nerede yaşıyor?

İbrahim Atabey nerede yaşıyor?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim Atabey hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kur'an-ı Kerim sayfalarını yırtması ve İslam'a yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle Atabey hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "halkın bir kısmının benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Şüpheli Atabey'in Rusya'da bulunduğu bilgisinin alındığı ifade edilen açıklamada, soruşturmanın titizlikle devam ettiği kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Videodaki şahsın İ.A. olduğu, çeşitli suçlardan 11 kaydının bulunduğu, firari olarak Rusya'da ikamet ettiği anlaşılmıştır. Şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup ülkemize iade süreci takip edilmektedir" denildi.

İbrahim Atabey kimdir nerelidir?
İbrahim Atabey kimdir nerelidir?

Biyografi

İbrahim Atabey kimdir nerelidir?

 

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